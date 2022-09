Po desaťročiach prišli dobré správy. V Európe narastá počet druhov žijúcich vo voľnej prírode

Únia dá na ochranu biodiverzity 20 miliárd eur ročne.

Text pôvodne vyšiel v agentúre Bloomberg. Článok preložila Barbora Paľovčíková.

WASHINGTON. Európske populácie cicavcov ako bobry a zubry či vtákov ako kršiak rybár a bernikla bielolíca sa po desaťročiach vďaka úspešným ochranárskym iniciatívam zotavujú.

Vyplýva to z najnovšej správy holandskej neziskovej organizácie Rewilding Europe, ktorú zverejnili v utorok. Ochranári sa vo výskume zamerali na 50 európskych druhov voľne žijúcich v prírode. Pri väčšine pozorovaných druhov zaznamenali nárast ich populácií. Zároveň vypozorovali, že druhy sa rozširujú do nových oblastí na celom kontinente.

Zistenia sú v kontraste s rýchlym úbytkom zvierat a ekosystémov, s ktorým majú problém po celom svete. Napriek tomu, že populácie voľnej žijúcich druhov sa zmenšujú, či dokonca miznú, správa neziskovej organizácie môže dodať nádej.

Začiatok obnovy

„Stav prírody a počty divej zveri sa môžu odraziť od dna, ak prijmeme správne rozhodnutia a ak to dovolíme,“ hovorí výkonný riaditeľ Rewilding Europe Frans Schepers. „Na ich návrat by sme sa mali pozerať z pohľadu oveľa vyšších počtov, ktoré sme mali v minulosti. Je to začiatok obnovy.“