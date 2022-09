Česká polícia spustila kontroly na hraniciach so Slovenskom

Dočasné znovuzavedenie hraničných kontrol oznámil v pondelok český premiér Fiala.

PRAHA. Česká polícia začala od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch.

Dočasné znovuzavedenie hraničných kontrol oznámil v pondelok český premiér Petr Fiala s tým, že dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia.

Kontroly sú v prvej fáze schválené na desať dní, medzičasom česká vláda rozhodne o ich možnom predĺžení.

Hraničný priechod Hododín-Holíč navštívil v noci na štvrtok český minister vnútra Vít Rakušan, český policajný prezident Martin Vondrášek aj šéf krajského riaditeľstva polície Juhomoravského kraja Leoš Tržil, ktorí novinárom poskytli aktuálne informácie o kontrolách.

Rakušan hovoril o náraste ilegálnej migrácie do Česka. Od začiatku roka sa dosiaľ podľa neho podarilo v ČR zachytiť približne 12-tisíc ilegálnych migrantov, čo označil za bezprecedentné.

Rakušan dodal, že cieľom kontrol nie je komplikovať život občanom, ale dať skupinám prevádzačov migrantov jasne najavo, že pre nich existuje takáto prekážka. Zámerom kontrol je tak podľa jeho slov predovšetkým ochrana bezpečnosti obyvateľov ČR.

Český minister vnútra ďalej priblížil, že Česko je v rámci EÚ "na hlavu" už najpostihnutejším štátom v prípade legálnej migrácie z Ukrajiny, na ktorú momentálne sústredí všetky kapacity svojej azylovej politiky.

Do toho však ČR podľa jeho slov zaťažuje práve tento druhý pozorovaný trend, a to ilegálna migrácia. Preto zavádza kontroly na hraniciach so SR, ktoré budú v platnosti do 8.10. a ich prípadnom predĺžení sa dovtedy rozhodne.

Rakušan dodal, že už začiatkom budúceho týždňa sa stretne so svojim slovenským rezortným kolegom a jednať chce aj s maďarskou stranou, ako aj Nemeckom.

Z pozície predsedníckej krajiny v Rade EÚ, chce Česko podľa jeho slov apelovať aj na Európsku komisiu, aby viedla rokovania s tretími krajinami v snahe minimalizovať migračné prúdy. ČR podľa Rakušana slov urobí maximum pre to, aby sa podarilo nájsť efektívne "celoeurópske riešenie, ktoré potom bude znamenať, že nebudú nutné lokálne riešenia na hraniciach vo vnútri Schengenského priestoru".