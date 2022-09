Český politológ Valeš: Výsledky volieb sú varovaním, spoločnosť sa radikalizuje

Rozhovor o českých miestnych voľbách.

Z hľadiska počtu mandátov je to jednoznačný neúspech vládnych strán, Babišovo hnutie sa posilnilo, a na celej čiare prehrali komunisti, hovorí pre SME český politológ a vysokoškolský pedagóg LUKÁŠ VALEŠ.

Krotí vyjadrenia premiéra Fialu o najvyhrotenejšej kampani a spomína na predvolebné hádzanie paradajok a vajíčok z roku 2010. Zároveň varuje pred úspechom nacionalistického hnutia Tomia Okamuru. „Máme jasného víťaza, ktorý všetkých prevalcoval, radosť však z neho nemáme,“ tvrdí Valeš.

V rozhovore sa dozviete: Prečo ľudia v Česku strácajú záujem o politiku?

Kde kupovanie hlasov nie je raritou?

Akú kampaň mal budúci primátor Prahy Bohuslav Svoboda?

Je trend nezávislých kandidátov v Česku na vzostupe?

Zopakuje si Babišove hnutie ANO úspech aj v druhom kole senátorských volieb?

Ako sa vyjadril Miloš Zeman o výsledkoch volieb?

Predseda opozičnej strany ANO Andrej Babiš žiadal občanov, ktorí nie sú spokojní s vládou Petra Fialu, aby vzali miestne a senátne voľby ako referendum o vláde. Teda, aby nevolili do obecných zastupiteľstiev ani do Senátu ČR zástupcov vládnej koalície. Podarilo sa Babišovi voličov zmobilizovať proti vláde?

Vládna koalícia pristúpila na hru o referende a rovnako aj na celoštátne témy, ktoré komunikovali opozičné strany ANO a SPD. Niekoľko dní pred voľbami bola zrazu celá krajina zahltené bilbordmi o zastropovaní cien energií. Takže aj vládna koalícia zobrala tieto voľby ako mobilizáciu svojich voličov.

Čiastočne to tzv. referendum o vláde Babišovi vyšlo a čiastočne nie. V senátnych voľbách určite áno, tam má v druhom kole sedemnásť kandidátov, to je najviac v histórii hnutia. Na druhej strane na to, aká zlá je v Česku ekonomická situácia, ODS a ostatné vládne strany nedopadli tak zle, najmä v komunálnych voľbách.

Predvolebná kampaň k minulotýždňovým voľbách bola veľmi ostrá. Petr Fiala o nej povedal, že Česko má za sebou jednu z najvyhrotenejších kampaní. Komu sa naozaj vydarila?

Ja by som predovšetkým miernil vyhlásenia pána Fialu, pretože všetky kampane v Česku sú vyhrotené. Všetci hovoria, že toto tu ešte nebolo, ale keď sa pozrieme do minulosti, najmä na parlamentné voľby z roku 2006 alebo 2010, keď sa na politikov opozície hádzali vajíčka či zhnité paradajky, oproti tomu bola tohtoročná kampaň úplná idylka. Myslím, že trochu lepší marketing malo hnutie ANO, ale ani vládna koalícia Spolu ju nemala zlú.

Praha podržala v komunálnych voľbách koalíciu Spolu, v mestskom zastupiteľstve získala 19 mandátov. Druhé skončilo ANO so 14 mandátmi. Je to pre koalíciu uspokojivý výsledok?