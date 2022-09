Rusi platia vysoké sumy za miesta v súkromných lietadlách, aby unikli mobilizácii

Bohatí Rusi hľadajú spôsob, ako odísť z krajiny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA. Dopyt po miestach v súkromných lietadlách v Rusku prudko vzrástol po vyhlásení čiastočnej mobilizácie. Bohatí Rusi hľadajú spôsob, ako odísť z krajiny. Obavy vyvolali aj správy, podľa ktorých sa úrady chystajú zatvoriť hranice pre mužov v bojaschopnom veku.

Pasažieri tohto druhu mieria prevažne do Arménska, Turecka a Azerbajdžanu, ktoré Rusom umožňujú vstup bez víz.

Za sedadlo v súkromnom lietadle pritom zaplatia v prepočte od 22-tisíc do 28-tisíc eur. Cena za prenájom osemmiestneho stroja sa pritom pohybuje zhruba od 90-tisíc do 150-tisíc libier, čo je niekoľkonásobne viac než zvyčajne, konštatuje britský denník The Guardian.

"Situácia je v tejto chvíli absolútne šialená," uviedol riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Your Charter Jevgenij Bikov. "Zvyčajne máme 50 žiadostí (o lety súkromnými lietadlami) za deň; dnes je to približne päťtisíc," dodal.

Väčšina jednosmerných leteniek na komerčné lety z Ruska je pritom vypredaná na niekoľko dní dopredu. Dlhé rady čakajúcich áut sa aktuálne tvoria aj na pozemných hraničných priechodoch z Ruska do okolitých krajín.

Ruská spoločnosť FlightWay, ktorá ponúka lety súkromnými lietadlami, uvádza, že dopyt po jednosmerných letoch do Arménska, Turecka, Kazachstanu a Dubaja vzrástol až 50-násobne.

"Všetky európske súkromné letecké spoločnosti opustili (ruský) trh. Dopyt v súčasnosti prevyšuje ponuku a ceny sú v porovnaní s obdobím pred šiestimi mesiacmi vysoké," uviedol riaditeľ spoločnosti FlightWay Eduard Simonov.

Súkromné lietadlá však nechcú využívať len tí najbohatší Rusi, konštatuje Guardian. Niektoré spoločnosti si prenajímajú lietadlá, aby umožnili odlet svojich mužských zamestnancov do cudziny.

Podľa ruského obchodného portálu Kommersant si jedna moskovská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom videohier prenajala celý let, aby dostala svojich zamestnancov z krajiny.

The Guardian získal dôkazy, že syn jedného z popredných členov ruskej Štátnej dumy, ktorý často zverejňuje protizápadné a vlastenecké vyjadrenia, v sobotu opustil krajinu letom do Istanbulu. Podľa textových správ, ktoré má britský denník k dispozícii, tento nemenovaný poslanec osobne priviezol svojho syna na letisko v Moskve, aby zabezpečil jeho odchod z krajiny.

Vojna na Ukrajine