Taliansko môže mať prvú premiérku, voľby ovládla krajná pravica

Najviac hlasov získala strana Bratia Talianska.

RÍM. Víťazom nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Taliansku sa stal pravicový blok so zhruba 44 percentami hlasov. Ukazujú to údaje po sčítaní 95 percent okrskov zverejnené ministerstvom vnútra.

Stredoľavicový blok okolo Demokratickej strany získal 26 percent hlasov, tretie Hnutie piatich hviezd okolo 15 percent.

Spomedzi strán dostala najviac hlasov nacionalistická a krajne pravicová strana Bratia Talianska na čele s predsedníčkou Giorgiou Meloniovou, volilo ju približne 26 percent voličov. Pred štyrmi rokmi to pritom bolo iba 4,4 percenta.

Protiimigračná Liga exministra vnútra Mattea Salviniho dostala okolo 9 percent (v roku 2018 to bolo 17,6) a Vpred Taliansko (FI) bývalého viacnásobného premiéra Silvia Berlusconiho osem percent hlasov (v roku 2018 to bolo 14,4).

Vzhľadom na osobitosť talianskeho volebného systému by to malo stačiť na zisk väčšiny mandátov. Vytvorenie pravicovej koalície však môže trvať týždne.

Ak by Meloniová uspela, stala by sa prvou premiérkou Talianska. Mandát na zostavenie vlády jej musí dať taliansky prezident.

Účasť voličov dosiahla podľa údajov ministerstva vnútra 63,9 percenta, čo je o deväť percent menej ako pred štyrmi rokmi a najmenej v novodobých dejinách Talianska.

Meloniová chce zjednotiť ľud

Giorgia Meloniová po zverejnení prvých predbežných výsledkov vyhlásila, že sa bude snažiť zjednotiť svoju krajinu, ak bude poverená zostavením nového kabinetu.

"Ak sme povolaní vládnuť tejto krajine, budeme to robiť pre každého, budeme to robiť pre všetkých Talianov a budeme to robiť s cieľom zjednotiť ľud," uviedla 45-ročná Meloniová. "Taliansko si nás vybralo. Nezradíme, nikdy sme to neurobili," dodala.

Poďakovala sa tiež svojim hlavným spojencom v kampani a pravdepodobným partnerom, bez ktorých nebude môcť zostaviť vládu: Salvinimu a Berlusconimu.

Demokratická strana (PD) expremiéra Enrica Letta už uznala volebnú porážku a oznámila, že bude hlavnou opozičnou silou. Podľa predbežných výsledkov získala okolo 19 percent hlasov.

"Toto je smutný večer pre krajinu," povedala novinárom poslankyňa za PD Debora Serracchianiová v prvej oficiálnej reakcii na predbežné výsledky. Pravica má podľa nej väčšinu v parlamente, nie však v krajine.

Meloniovej blahoželali euroskeptici či krajná pravica

Medzi prvými gratulovali Meloniovej k úspechu euroskeptickí politici. Poľský premiér Mateusz Morawiecki tak urobil prostredníctvom Twitteru. Strana Národné zhromaždenie francúzskej političky Marine Le Penovej označila prostredníctvom svojho europoslanca Jordana Bardellu jej víťazstvo za "lekciu pokory" pre Európsku úniu.

Štátny tajomník úradu maďarskej vlády Balázs Orbán uviedol: "Gratulujeme Giorgii Meloniovej, Matteovi Salvinimu a Silviovi Berlusconimu k dnešným voľbám! V týchto ťažkých časoch viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme priateľov, ktorí majú spoločnú víziu a spoločný prístup k výzvam Európy."

Santiago Abascal, líder španielskej krajne pravicovej opozičnej strany Vox, na Twitteri napísal, že "milióny Európanov vkladajú svoje nádeje do Talianska".

"Ukázala cestu k hrdej a slobodnej Európe suverénnych štátov, ktoré môžu spolupracovať v záujme bezpečnosti a prosperity každého z nich."

Predčasné parlamentné voľby v Taliansku

Predčasné voľby v Taliansku sa konali po tom, ako v júli padla vláda premiéra Maria Draghiho. V opačnom prípade by sa konali až začiatkom roka 2023.

Bývalý šéf Európskej centrálnej banky Draghi bol vymenovaný do čela vlády začiatkom roka 2021. Vo funkcii zostane dovtedy, kým nezloží prísahu nová vláda, čo môže trvať niekoľko týždňov.