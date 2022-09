Okamura chcel znehodnotiť volebný lístok, namiesto toho podporil vládneho kandidáta

Pan Okamura chtěl rebelsky znehodnotit lístek do senátních voleb aniž by věděl jak na to, takže kromě své pověsti neznehodnotil vůbec nic a volební lístek je platný.K jeho smůle a našemu štěstí tak hlasoval pro @ruzickavsenatu Děkuji moc, skvělá volba! https://t.co/DZfYvCMCak