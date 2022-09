NASA dokončuje prípravy na štart programu Artemis I

Artemis I by mala obnoviť vesmírne lety na Mesiac.

NEW YORK. Americké vesmírna agentúra NASA v stredu úspešne dokončila test tankovania kozmickej rakety v rámci programu Artemis I, ktorý by mal obnoviť vesmírne lety na Mesiac. TASR informuje podľa správy BBC.

Prvý pokus o štart rakety SLS (Space Launch System) museli 3. septembra prerušiť pre únik kvapalného vodíka. Technici NASA vtedy nedokázali problém odstrániť. Pri súčasnom tankovaní sa opäť objavili netesnosti palivovej sústavy, problémy sa však podarilo vyriešiť a dokončiť prípravu motorov. Ak sa počas ďalšieho testovania neobjavia nezvládnuteľné problémy, SLS by mohla odštartovať už budúci utorok.

Do začiatku odpočítavania pred povelom "štart" však NASA musí zvážiť množstvo ďalších faktorov. "Nerada predbieham údaje," povedala riaditeľka letu Charlie Blackwellová-Thompsonová. "Chcela by som, aby tím mal možnosť všetko skontrolovať a zistiť, či sú potrebné zmeny v našom postupe, v našich časových plánoch, alebo či sme v tom dobrí tak, ako to je."

Cieľom pripravovaného letu v rámci programu Artemis I je vyskúšať 98 metrov dlhú raketu SLS a kozmickú loď Orion. Živých astronautov nahrádzajú figuríny vybavené senzormi. Orion má po oblete Mesiaca pristáť v Tichom oceáne.

Po nepilotovanej prvej fáze programu Artemis kozmická loď obletí Mesiac s ľudskou posádkou. V tretej fáze sa astronauti dostanú na vesmírnu stanicu Lunar Gateway na obežnej dráhe Mesiaca. Neskôr ľudská posádka po desaťročiach opäť zosadne na mesačný povrch. Jej súčasťou by mala byť aj žena.