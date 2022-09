Prezidentská kandidátka Nerudová: V4 má zmysel, ale Orbán stavil na zlého koňa

Spojenectvo vo V4 je užitočné, krajiny v ňom môžu presadzovať svoje záujmy, ale maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi treba jasne povedať, že pri Ukrajine stavil na zlého koňa, hovorí v rozhovore pre SME kandidátka na post českej prezidentky DANUŠE NERUDOVÁ.

Ak by vyhrala, nechcela by žiť na Pražskom hrade a ten by otvorila ľuďom. Paralely so Zuzanou Čaputovou odmieta, Slovensko bolo v roku 2019 v inej situácii ako súčasné Česko, tvrdí. "Ak však toto spájanie spočíva v tom, že sa zameriavame na budúcnosť, sociálne témy a životné prostredie, tak v tomto sme si naozaj podobné," priznáva.

Videli ste film Prezidentka?

Žiaľ, som ešte nemala čas ísť do kina.

Ide o príbeh fiktívnej prvej českej prezidentky, ktorá potajomky odchádza do mesta. Nebojíte sa, že v prípade víťazstva by ste skončili podobne odtrhnutá od bežného života?

Nikdy som vo svojich funkciách nebola odtrhnutá od života, veľmi mi vyhovuje civilné poňatie funkcie a úrad prezidentky by som tak aj vykonávala. Treba vrátiť Pražský hrad ľuďom, prezident sa tam nemá zatvárať ani bývať. Prezident nie je kráľ, má mať blízko k ľuďom a Hrad im otvoriť. Nebojím sa teda, že by som ostala osamelá na Hrade.

Ako si to máme predstaviť? Čo znamená otvoriť Hrad ľuďom?

V súčasnosti ľudia stoja v radoch už len na to, aby mohli prejsť areálom. Bola by som rada, keby sa bezpečnostné kontroly odstránili a rovnako ako za Václava Havla sa Hrad stal kultúrnou križovatkou. Aby ho navštevovali umelci. Ja by som tam v úlohe prezidentky len chodila do práce a využívala reprezentačné priestory.

V čom by ste sa odlišovali od poňatia funkcie, aké vidíme na Hrade v posledných desiatich rokoch prezidentovania Miloša Zemana?