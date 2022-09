Týždeň na Ukrajine: Putin stráca územia aj spojencov. Dohovára mu aj Erdogan

Oslobodenie Krymu nie je nereálne.

KYJEV, BRATISLAVA. Keď si v pondelok svetoví lídri v Londýne uctievali zosnulú britskú panovníčku Alžbetu II., Vladimir Putin aj Alexander Lukašenko medzi nimi chýbali.

Rusko a Bielorusko boli totiž spolu s Barmou tromi štátmi, ktorých zástupcov Británia napriek udržiavaným diplomatickým vzťahom na smútočnú slávnosť nepozvala.

Nie, že by sa Putin chcel práve v týchto mesiacoch chcel stretávať s lídrami západných štátov, s ktorými je podľa kremeľskej propagandy vo vojne na Ukrajine, no ukazuje to, do akej izolácie sa Rusko dostáva.

Aj zástupcovia štátov, od ktorých si Kremeľ sľubuje podporu vo svojom boji proti Západu (Čína alebo Irán), pozvánku dostali.

Putin nie.

Rusi od Číny čakali viac

Rusi si mnoho sľubovali od minulotýždňového summitu Šanghajskej organizácie spolupráce v historickom uzbeckom meste Samarkand . Tá vznikla ako akási protiváha NATO, no združuje najmä Rusko, Čínu, stredoázijských diktátorov a Indiu.