Ochrana prírody nemá byť len o zákazoch. Messner vyzval na cestu odriekania

Horolezecká legenda poukázala na drancovanie prírody, ktoré sa musí utlmiť.

AUGSBURG. Taliansky horolezec Reinhold Messner, ktorý dlhodobo podporuje ochranu prírody, považuje odriekanie a zákazy v boji proti ničeniu životného prostredia za kontraproduktívne. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.

"Keď všetko zakážete, nič nedosiahnete," povedal 78-ročný horolezec pre denník Augsburger Allgemeine.

"Do Ameriky nemôžete cestovať pešo a keď sa chcem dostať do Austrálie, musím tiež letieť," dodal Messner, ktorý sa od 80. rokov minulého storočia zapája do ochrany prírody.

Cesta odriekania

Ľuďom sa podľa jeho slov podarilo zbohatnúť prostredníctvom čerpania zdrojov a teraz je potrebné prijať protiopatrenia. Zákazy však nepovažuje za dostatočné na to, aby ľudia zmenili svoj doterajší postoj. Odriekanie je podľa jeho slov úspešné len vtedy, ak je dobrovoľné.

"Moja cesta bola cesta odriekania a bola úspešná," povedal v spojitosti so svojimi horolezeckými expedíciami. Do hôr si nemohol dovoliť niesť tony výstroje.

Pre Aufsburger Allgemeine pripomenul "zrieknutie sa kyslíka" pri výstupe na najvyššu horu sveta Mount Everest (8848 m) v Himalájach, čo mu podľa jeho slov otvorilo nové možnosti.

Messner s Rakúšanom Petrom Habelerom vystúpili 8. mája 1978 na Mount Everest ako prví bez použitia umelého kyslíka.

Zachovanie divočiny

Messner podporuje tradičný alpinizmus a zachovanie nenarušenej prírody. "Divočina je v posledných rokoch čoraz viac utláčaná. To už nemôžeme ďalej povoliť," povedal.

Messner sa narodil 17. septembra 1944 v juhotirolskom mestečku Brixen (Bressanone). Do roku 1986 zdolal vrcholy všetkých 14 svetových osemtisícoviek bez použitia kyslíkových prístrojov.

Prešiel naprieč Antarktídou či pokoril púšť Gobi. V rokoch 1999-2004 bol poslancom Európskeho parlamentu ako člen politickej skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA), pripomína DPA.