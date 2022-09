Tajfún poškodil v Japonsku vesmírne centrum, desaťtisíce domácností sú stále bez energií

Tropická búrka zabila najmenej dvoch ľudí a viac ako sto zranila.

TOKIO. Tropická búrka, ktorá priniesla do Japonska prudký dážď a silný vietor, sa v utorok posunula smerom do Tichého oceána. Predtým však stihla zabiť dvoch ľudí, viac ako sto zraniť, paralyzovať dopravu a spôsobiť, že domácnosti tisícok ľudí sú bez energií.

Nové škody pritom hlásia z juhu Japonska, ktoré tajfún Nanmadol zasiahol ešte cez víkend, predtým, ako sa už oslabený pohol smerom na sever. Na ostrove Tanegašima, južne od Kjúšu, búrka poškodila stenu na vesmírnom centre Japonskej vesmírnej agentúry. Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva a priemyslu s tým, že rozsah poškodenia budovy využívanej na montáž rakiet, ešte vyhodnocujú.

Dve obete hlásia z prefektúry Mijazaki na južnom ostrove Kjúšu, kde bol tajfún silnejší. Jedna osoba je nezvestná v západnej prefektúre Hirošima a ďalších 115 ľudí na západe krajiny utrpelo zranenia, väčšinou ľahké, spôsobené pri pádoch alebo, keď ich zasiahlo rozbité sklo či lietajúce predmety.

Viac ako 130-tisíc domácností, väčšinou z oblasti Kjúšu, bolo aj v utorok ráno bez dodávok energií.

V utorok sa už väčšina dopravy vrátila do normálu, do prevádzky sa vrátili šinkanseny a ďalšie pozemné dopravné prostriedky, no desiatky letov na severovýchode sú uzemnené.

Japonská meteorologická agentúra v utorok informovala, že tropická búrka smeruje od severného pobrežia Japonska do Tichého oceána.