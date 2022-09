Ako posledná vzdala úctu kráľovnej príslušníčka ozbrojených síl

Chrissy Heereyová ako posledná z radov verejnosti vzdala poctu zosnulej britskej kráľovnej pri jej rakve vo Westminsterskej sále v Londýne.

Potom sálu zatvorili, aby rakvu pripravili na prevoz do Westminsterského opátstva, kde sa o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) začne štátny pohreb.

Alžbeta II. bola "obdivuhodná dáma, ktorá nikdy nebude nahradená", povedal Heereyová o kráľovnej.

V dlhom rade si vystála niekoľko hodín, napriek tomu ešte zostane vo štvrti Westminster, aby mohla sledovať smútočný sprievod a pohreb kráľovnej, ktoré sa budú prenášať na veľkoplošné obrazovky.

Pre televíziu Sky News Heereyová povedala: "Raz som už stála blízko, ale nechcela som nikoho obrať o šancu (vzdať poctu kráľovnej), tak som sa zaradila na koniec radu. Najprv som si neuvedomila, čo to so sebou prináša byť poslednou v rade. Ale teraz sa cítim poctená, že som mala možnosť dostať sa dnu a uctiť si ju. Som príslušníčka ozbrojených síl a bol to môj skromný spôsob, ako jej povedať 'ďakujem vám'."

Rakvu vo Westminsterskej sále, najstaršej časti britského parlamentu, vystavili v stredu 14. septembra.

Odvtedy prišli vyjadriť panovníčke úctu státisíce ľudí. Mnohí z nich čakali v dlhom rade viac ako desať hodín, niektorí až 25 hodín.

Organizátori v nedeľu krátko po 22.40 h (23.40 SELČ) oznámili, že rad uzavreli.

Poctu kráľovnej vzdali v nedeľu i americký prezident Joe Biden a prvá dáma Jill Bidenová, španielsky kráľ Filip VI. s kráľovnou Letiziou a mnohí ďalší z celkovo 500 politikov a členov kráľovských rodín pozvaných na rozlúčku so zosnulou - vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej s jej partnerom Jurajom Rizmanom.