Celá Británia držala minútu ticha za zosnulú kráľovnú Alžbetu II.

V pondelok napoludnie bude kráľovstvo za zosnulou panovníčkou držať dve minúty ticha.

LONDÝN. Celá Británia v nedeľu o 21.00 h SELČ (20.00 h miestneho času) držala minútu ticha za zosnulú kráľovnú Alžbetu II., ľudia potom na mnohých miestach tlieskali na oslavu jej života. Začiatok a koniec "národnej chvíle zamyslenia" ohlásil zvon na veži Big Ben v centre Londýna, okolo ktorého mlčky stáli stovky ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Premiérka Liz Trussová držala minútu ticha oblečená v čiernom so sklopenou hlavou pred sídlom svojho úradu v Downing Street. "Do ticha sa možno ponoriť v súkromí osamote doma alebo s priateľmi a susedmi, na prahu domu, na ulici so susedmi alebo pri vigiliách a ďalších lokálnych akciách," uviedla už skôr vo vyhlásení Downing Street.

Na Trafalgarskom námestí v centre Londýna sa ľudia zastavovali a tiež tu zaznel potlesk; na chvíľu zastali aj dvojposchodové mestské autobusy a stíchli pouliční hudobníci. Doprava však fungovala ďalej a mnohí nechali minútu ticha úplne bez povšimnutia.

V reštaurácii The Silver Cross na triede Whitehall barman začiatok minúty ticha oznámil zvonením na zvonec a väčšina hostí povstala. Potom sa ale ruch v zaplnenom podniku vrátil na bežnú úroveň.

Letisko Heathrow vopred oznámilo, že počas minúty ticha pozdržia pristávajúce lietadlá, aby pietny okamih nerušili. Vzdušný priestor nad Londýnom, ktorý sa pripravuje na pondelkový štátny pohreb kráľovnej, bol ale napriek tomu pomerne rušný, keďže nad metropolou hliadkujú policajné vrtuľníky. Policajti tiež postupne uzatvárajú oblasť okolo budovy parlamentu, odkiaľ bude v pondelok dopoludnia rakva s kráľovnou prevezená do blízkeho Westminsterského opátstva.

V pondelok napoludnie bude kráľovstvo za zosnulou panovníčkou držať dve minúty ticha. Dve minúty ticha sa v Británii prvýkrát držali po prvej svetovej vojne, tento akt je celosvetovo zrozumiteľný, pretože k nemu nie sú potrebné slová, uviedol historik vo vysielaní televízie Sky.