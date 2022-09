V Londýne vrcholia prípravy na pohreb kráľovnej Alžbety II., dlhý rad k rakve sa uzatvára

Epicentrom diania spojeného s pohrebom je vládna štvrť Westminster, obzvlášť križovatka pri veži Big Ben a Westminsterského opátstva.

LONDÝN. Ľudia, ktorí chceli prejsť okolo rakvy britskej kráľovnej Alžbety II., mali v nedeľu poslednú šancu zaradiť sa do dlhého radu vedúceho do Westminsterského paláca v centre Londýna.

Tí, ktorí tak v posledných hodinách urobili, v rozhovoroch s ČTK opisovali priateľskú atmosféru, ktorá v niekoľkokilometrovom zástupe panovala. V hlavnom meste Británie medzitým vrcholili prípravy kráľovského pohrebu, na ktorý zamierili štátnici z celého sveta.

Čistenie a mnoho policajtov v uliciach

V centre Londýna prebiehalo tento týždeň "dôkladné upratovanie" vybraných miest, úrady pripravujú v Hyde Parku areál s veľkoplošnou obrazovkou a v uliciach je množstvo policajtov, dobrovoľníkov a ďalších usporiadateľov dohliadajúcich na poriadok.

Niektoré ulice sú uzavreté pre autá, autobusové či iné linky fungujú v upravenom režime. Cestujúci v metre a na železničných staniciach sú už niekoľko dní varovaní, že sa očakáva extrémna vyťaženosť hromadnej dopravy.

Jeden tvorili ľudia, ktorí vychádzali z areálu britského parlamentu, kde je od stredy do pondelkového rána vystavená rakva s telom najdlhšie slúžiacej panovníčky v britských dejinách.

Plač za kráľovnou Alžbetou II.

"Áno, plakala som," povedala Clare z juhovýchodu Anglicka o momente, keď stála pred rakvou. Opísala, že pritom držala v ruke zásnubný prsteň svojej matky, ktorá zomrela vlani. Zároveň hovorila o priateľskej atmosfére, ktorú zažila počas zhruba 12 hodín v rade. "Stretli sme Američanov, stretli sme ľudí z celého sveta, ktorí prileteli, aby sa rozlúčili," povedala.

Do radu sa vstupuje cez park Southwark ležiaci niekoľko kilometrov ďalej na východ, kde ľudia dostanú špeciálne pásky, ktoré sú potom pozdĺž trasy kontrolované. Aj v nedeľu ráno tadiaľ prúdili davy návštevníkov: seniori, mladší ľudia i rodičia s deťmi, často s taškami či batohmi s jedlom a pitím.

"Nie sme si úplne istí, prečo prichádzame ...monarchiu zas toľko neprežívame," povedala jedna žena, ktorá prišla s dcérou. Dodala, že cítila potrebu prísť, pretože si teraz po smrti Alžbety II. uvedomuje, "že vlastne bola veľkou súčasťou môjho života".

Na brehu Temže okolo Londýnskeho oka potom pochodili vpred ľudia, ktorí v rade strávili celú noc. Mnohí si v pohároch niesli kávu alebo boli zabalení do diek, počas príjemného slnečného počasia sa však nálada zdala byť dobrá.

"Bola to dlhá noc, to vám poviem," smial sa Nick, ktorý dorazil z mesta Bath s partnerkou Angelou. Skúsenosť však hodnotil pozitívne a ubezpečoval, že mnohohodinové čakanie "je to najmenšie, čo môžeme urobiť" ako výraz vďačnosti zosnulej kráľovnej. Taktiež sa zveril, že 33 rokov slúžil v kráľovskom námorníctve a že si na cestu k rakve panovníčky priniesol vojenské medaily. "Neviem, či si ich mám nasadiť, možno to urobím," uvažoval o chvíli, keď bude vo Westminsterskom paláci.

Byť súčasťou histórie

Ďalší ľudia hovorili o tom, že chceli byť súčasťou histórie, hoci podujatie zároveň brali s humorom. "Je to úplne šialené, ale je to veľmi britské, stáť v rade," tvrdila mladá žena menom Shaila. "Milujeme fronty," poznamenal s úsmevom jej partner Andy. "Moji rodičia a tiež starí rodičia nás vychovávali, aby sme sa o monarchiu zaujímali... bola veľkou súčasťou môjho dospievania a kráľovnú som naozaj rešpektoval," vysvetlil, prečo pre neho bolo dôležité prísť sa rozlúčiť s Alžbetou II.

Poslední zástupcovia verejnosti budú okolo rakvy vystavenej v parlamente prechádzať v pondelok v skorých ranných hodinách a vláda v nedeľu predpoludním vzhľadom na dĺžku radu vyzvala ľudí, aby sa do neho už nevydávali.

Medzitým do Londýna prilietajú štátnici z celého sveta vrátane amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý dorazil v noci na dnes. Dnes popoludní priletel tiež český premiér Petr Fiala, úctu zosnulej kráľovnej už vzdala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.