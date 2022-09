Bezpečnostný analytik Kraus: Rusi melú z posledného, ukrajinská ofenzíva môže byť začiatkom konca

Rozhovor s Josefom Krausom.

Úspech Ukrajiny je fenomenálny a problém Ruska obrovský, hovorí pre SME JOSEF KRAUS, bezpečnostný analytik a politológ z brnianskej Masarykovej univerzity. Z údajne druhej najsilnejšej armády na svete to vyzerá na druhú najsilnejšiu na Ukrajine, mieni Kraus na margo ruských neúspechov.

V rozhovore rozoberá dôležitosť ukrajinskej ofenzívy, pochybenia ruských vojakov a akú úlohu v tom celom zohrali západné zbrane a podpora. Ukrajinci by podľa neho boli hlúpi, keby prijali ruský návrh o prímerí a mali by naplno využiť moment prekvapenia a ísť pokiaľ to len pôjde.

„Keď bude Rusom veľmi tiecť do topánok, môžu siahnuť po jadrových zbraniach. Kremeľ je nevyspytateľný,“ myslí si odborník na bezpečnosť.

Prečo je minulotýždňová ukrajinská ofenzíva taká významná a dôležitá?

Ukrajinská ofenzíva priniesla dôležitý zvrat vo vojne v tom, že Ukrajina prebrala iniciatívu. Doteraz vždy tam, kam išli ruské sily, sa Ukrajinci bránili. Rusi rozhodovali kedy, ako a kde sa bude bojovať. Teraz je to naopak a to je pomerne zásadný zvrat, pretože doteraz až na malé epizódy toho Ukrajinci neboli schopní.

Vďaka čomu bol ukrajinský postup pri oslobodzovaní vlastných území taký rýchly?

Medzi najdôležitejšie faktory na ukrajinskej strane patrí vysoká morálka. Oni sa bránia a chcú vytlačiť nepriateľa zo svojho územia. Na ofenzívu sa veľmi dobre pripravovali. Napríklad tým, že sa dlho špekulovalo, ako je pre Ukrajincov dôležitý južný front pri meste Cherson.

To znamená čiastočne prekvapenie nepriateľa, čiastočne perfektné spravodajské informácie lebo Ukrajinci vedeli, kde presne zaútočiť a ako postupovať. Rusi tieto informácie poctivo počúvali a následne presunuli väčšinu svojich jednotiek do tejto oblasti.

A tu treba spomenúť faktor, ktorí výrazne odlišuje ruské ozbrojené sily od tých ukrajinských.