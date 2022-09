Obrat vo vojne? Päť smerov, kam môže pokračovať ukrajinská protiofenzíva

Oslobodených deväťtisíc štvorcových kilometrov vlastného územia, zničená alebo ukoristená ruská technika za stovky miliónov dolárov a zajaté stovky ruských vojakov.

Úspešná ofenzíva pri Charkove a Iziume ukazuje, že ukrajinská armáda je schopná oslobodzovať vlastné územie a vyhnať ruských okupantov zo svojej krajiny.

Ukrajinská redakcia magazínu Forbes odhadla, že ruská armáda stratila na iziumskom fronte techniku za 673 miliónov dolárov.

Straty nepriateľa predstavovali 86 tankov, 6 lietadiel, 7 helikoptér, 158 bojových obrnených vozidiel, 106 delostreleckých systémov, 159 vozidiel a 32 ďalšej techniky.

Najväčší dodávateľ zbraní Ukrajiny

Veľká časť z tejto techniky však nebola zničená a skončila v ukrajinských rukách. Podľa analytikov z portálu Oryx, ktorí na základe videí a snímok zaznamenávajú straty oboch armád, prišli Rusi za 14 dní o 439 kusov rôznej ťažkej techniky, ale zničených bolo iba 189 kusov. Zvyšné skončili v ukrajinských rukách, hoci časť z nich môže byť poškodená.

Napríklad z 86 tankov, ktoré Rusko preukázateľne stratilo, len 36 bolo úplne zničených. Zo zvyšných 50 určite nie je možné všetky okamžite nasadiť, ale niekoľko desiatok podľa zverejnených videí áno. Možno sa to nezdá ako výrazný počet, ale treba si uvedomiť, že západné krajiny, a to najmä Poľsko a Česko, poslali od začiatku vojny Ukrajine do 300 tankov.

Americký Inštitút pre výskum vojny dokonca uvádza, že Ukrajinci dokázali postupovať tak rýchlo, lebo na ďalší postup využívali práve techniku, ktorú utekajúce ruské sily zanechali na mieste.

Aj keď od konca marca Ukrajinci postupne oslobodili až 60-tisíc štvorcových kilometrov vlastného územia, Rusko stále okupuje rozsiahlu časť na východe a juhu krajiny.

Americké tajné služby v pondelok podľa Washington Post uviedli, že môže ísť o rozhodujúci obrat vo vojne.

Všetky tieto úspechy preto vytvárajú otázky, či sa ukrajinská protiofenzíva nateraz skončila, alebo či a kde môže v najbližších dňoch pokračovať.

Čas sa kráti, ale ešte je ho dosť

Ukrajincom zostávajú na ďalšiu ofenzívu pred začiatkom daždivej jesene a neskôr zimy v konzervatívnejšom odhade štyri týždne, v optimistickejšom až dva mesiace. Veľa analytikov a zdrojov vrátane tých proruských sa zhoduje, že Ukrajina bude chcieť tento čas využiť na ďalší postup.