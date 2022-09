Začal sa súd v kauze Čapí hnízdo. Nikdy som nepodvádzal, obhajoval sa Babiš

Obžaloba je podľa šéfa ANO postavená na domnienkach.

PRAHA. Som stopercentne presvedčený, že som nič neurobil, povedal pred súdom vo svojej obhajobe bývalý predseda českej vlády Andrej Babiš. Obžaloba v kauze Čapí hnízdo je podľa neho postavená na domnienkach.

Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií českých médií.

O dotácii sa Babiš podľa svojich slov dozvedel iba povrchne od Jany Nagyovej. "Nikdy som nepodvádzal. Keby áno, tak sa to zaparkuje na Cyprus a nikto by na to neprišiel," uviedol Babiš. Dodal, že kauza vznikla len preto, lebo vstúpil do politiky a založil protikorupčné hnutie.

Predseda hnutia ANO povedal, že verí v nezávislosť súdu. Štátny zástupca Jaroslav Šaroch však podľa neho konal pod tlakom. Ten v auguste 2019 stíhanie všetkých jedenástich obvinených zastavil. Jeho rozhodnutie zrušil najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman v prípade Babiša a Jany Nagyovej.

"Ja sa pýtam, prečo pán štátny zástupca otočil? No asi to niekto chcel," uviedol expremiér. Dodal, že Zeman je podľa neho politický nominant. Babiš tiež spochybňoval, že by v danej kauze mal byť organizátorom, ako to tvrdí obžaloba. Tá podľa jeho slov "nemá hlavu ani pätu".

"Všetci hovoria, že patrím do väzenia. Ja neviem prečo," dodal bývalý premiér. Na otázky súdu a žalobcu odmietol odpovedať. Zdôvodnil to tým, že nechce ovplyvňovať niektorých svedkov.

Andrej Babiš je v kauze Čapí hnízdo obžalovaný z napomáhania k dotačnému podvodu, ktorého cieľom bolo získať dotáciu takmer 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra.

Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Podľa obžaloby však Babiš a jeho manažérka Jana Mayerová účelovo tajili, že skutočným žiadateľom je koncern Agrofert.