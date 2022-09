Kráľ Karol III. predniesol prvý prejav v parlamente

Karol III. sľúbil, že bude nasledovať nebohú matku kráľovnú Alžbetu II. v presadzovaní princípov konštitučnej vlády.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/U4nlKphc-0A

LONDÝN. Nový britský kráľ Karol III. predniesol v pondelok svoj prvý prejav v parlamente v Londýne, kde si najprv vypočul kondolencie od prítomných členov oboch komôr zákonodarného zboru.

V prejave sa v súvislosti so svojou zosnulou matkou Alžbetou II. odvolal na historickú hru Henrich VIII. anglického dramatika Williama Shakespeara, kde kráľovná Alžbeta I. slúžila podľa Karolových slov ako "vzor všetkých žijúcich kniežat".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V prejave v priestoroch historickej Westminsterskej sály, ktorá sa používa na slávnostné príležitosti, vyzdvihol parlamentné tradície Británie a zdôraznil, že "parlament je živým, dýchajúcim nástrojom našej demokracie". Prisľúbil, že bude nasledovať svoju nebohú matku v presadzovaní "drahocenných princípov konštitučnej vlády", na ktorých spočíva britský politický systém.

Po prejave odišiel Karol III. aj s manželkou Kamilou do škótskeho Edinburghu, kde bude kráčať v sprievode za rakvou svojej matky počas jej popoludňajšieho prevozu zo zámku Holyrood do Katedrály svätého Egídia. Neskôr sa stretne so škótskou premiérkou Nicolou Sturgeonovou a pôjde aj do škótskeho parlamentu, kde si vypočuje prejavy sústrasti.

Pohreb kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok na zámku Balmoral v Škótsku, sa bude konať v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve. V Británii na budúci pondelok zároveň vyhlásili deň pracovného pokoja.