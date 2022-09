Putina prirovnal k Hitlerovi už pred rokmi. Karol III. vie, že sa od neho čaká neutralita

Nový britský kráľ Karol III. sa pred vstupom do Buckinghamského paláca prišiel pozdraviť s priaznivcami. (Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN, BRATISLAVA. Zožal posmech, keď medzi rečou priznal, že sa prihovára k rastlinám. A keď ruského prezidenta Vladimira Putina už pred ôsmimi rokmi prirovnal k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, nasledovala diplomatická roztržka. Dnes po tomto prirovnaní siahajú mnohí svetoví lídri.

Charles, dnes kráľ Karol III., sa totiž ešte ako princ z Walesu angažoval v environmentálnych otázkach a nevyhýbal sa ani komentovaniu geopolitiky.

Z jeho vyjadrení však vyplývalo, že si uvedomoval rozdiel medzi svojou vtedajšou pozíciou princa z Walesu a funkciou monarchu, ktorým sa raz mal stať.

V dokumente, ktorý britská televízia BBC odvysielala v deň jeho 70. narodenín, sa snažil rozptýliť obavy z toho, že by sa ako kráľ miešal do politiky, prípadne by vystupoval ako aktivista.

„Taký hlúpy nie som,“ vyhlásil. V dokumente s názvom Princ, syn a dedič, sedemdesiatročný Charles tiež podotkol, že „nemôže byť rovnakým panovníkom, akým bol princom“. „Je to úplný nezmysel, pretože tieto dve situácie sú úplne odlišné,“ dodal.

Vo štvrtok, po smrti jeho matky kráľovnej Alžbety II., sa princ z Walesu stal britským kráľom Karolom III.

Trúchliaci kráľ Karol III. pri návrate zo Škótskeho Balmoralu, kde Alžbeta II. vo štvrtok skonala. (zdroj: TASR/AP)

Pri snahe predpovedať, akým bude kráľom, sa britské médiá zhodujú – predovšetkým bude skutočne pripravený. Na trón totiž nastupuje vo veku 73 rokov, ako vôbec najstarší monarcha, ktorý sa v britskej histórii ujímal trónu.

Ako trojročný sa stal následníkom trónu

Práve v tom sa jeho situácia výrazne líši od okolností, za akých sa kráľovnou stala jeho matka Alžbeta II. Tá mala iba 26 rokov, keď zomrel jej otec – kráľ Juraj VI. a ona sa ujala trónu.