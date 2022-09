OSN v správe upozorňuje na možné zločiny proti ľudskosti v čínskom Sin-ťiangu

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Bacheletová nevyhovela čínskym výzvam, aby jej úrad správu nezverejnil.

ŽENEVA, NEW YORK. Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu upozornila na možné "zločiny proti ľudskosti" v západočínskom regióne Sin-ťiang. Uvádza sa to v dlho očakávanej správe, ktorú len niekoľko minút pred svojím odchodom z úradu zverejnila dosluhujúca vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová. Urobila to napriek tomu, že Peking si vydanie tejto správy neželal. Vo štvrtok o tom informovali tlačové agentúry AFP a AP.

"Rozsah svojvoľného a diskriminačného zadržiavania príslušníkov ujgurskej menšiny a ďalších prevažne moslimských skupín obyvateľstva, ktorých individuálne aj kolektívne základné práva sú obmedzované, sa už môže rovnať zločinom porušujúcim medzinárodné právo, predovšetkým zločinom proti ľudskosti," píše Bacheletová.

Správa vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby bezodkladne reagovalo na obvinenia z mučenia a ďalšieho porušovania ľudských práv v rámci politiky čínskej vlády, zameranej na odstránenie terorizmu.

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Bacheletová nevyhovela čínskym výzvam, aby jej úrad nezverejnil správu, ktorú vypracovala po osobnej májovej návšteve Sin-ťiangu. Peking tvrdí, že správa je súčasťou kampane Západu, ktorá má poškodiť povesť Číny.

Správa, ktorá bola podľa západných diplomatov a predstaviteľov OSN takmer hotová už celé mesiace, bola zverejnená len niekoľko minút pred koncom štvorročného funkčného obdobia Bacheletovej. Neočakávalo sa, že správa prinesie prevratné nové zistenia, ktoré by sa odlišovali od informácií nezávislých skupín na ochranu ľudských práv a novinárov - tí už dlhé roky dokumentujú prípady porušovania ľudských práv v Sin-ťiangu.

Bacheletovej správa je však vydaná so súhlasom OSN a členských štátov, ktoré organizáciu tvoria.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien pritom na stredajšej tlačovej konferencii ešte počas dňa označil správu za "frašku" a vyjadril nádej, že Bacheletová ju nezverejní. "Rozhodne sa staviame proti vydaniu tzv. Sin-ťianskej správy úradom vysokej komisárky OSN pre ľudské práva," uviedol Čao.

V súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa porušovania ľudských práv v čínskom regióne Sin-ťiang bol na Bacheletovú dlhodobo vyvíjaný tlak, aby situáciu prešetrila a zverejnila dlho odkladanú správu o tamojšej situácii v oblasti ľudských práv.

Peking je obviňovaný z toho, že násilne v tomto regióne zadržiava viac ako milión moslimských Ujgurov a príslušníkov iných moslimských menšín v prevýchovných táboroch a väzniciach. Čína obvinenia popiera a dlhodobo tvrdí, že v Sin-ťiangu prevádzkuje strediská odborného vzdelávania na boj proti extrémizmu a terorizmu. Bývalí zadržiavaní však opísali tieto "strediská" ako brutálne.

Niektoré štáty vrátane USA obviňujú Peking z páchania genocídy v Sin-ťiangu.