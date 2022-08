Pápež František v sobotu vymenuje 20 nových kardinálov

Tento krok podporil špekulácie, že František je na odchode zo svojho postu.

VATIKÁN. Pápež František, ktorý nedávno načrtol možnosť svojho odstúpenia zo zdravotných dôvodov, vymenuje v sobotu 20 nových kardinálov; mnohí z nich by jedného dňa mohli vybrať jeho nástupcu.

Pôjde o ôsme konzistórium od roku 2013, keď tohto Argentínčana zvolili za novú hlavu katolíckej cirkvi. Podľa tlačovej agentúry AFP bude sobotňajšie vymenovanie obzvlášť pozorne sledované z dôvodu, akú cirkev chce po sebe František zanechať.

Rôzne časti sveta

Medzi novými kardinálmi sú muži známi svojimi progresívnymi názormi i pastoračnou činnosťou. Pochádzajú z rôznych častí sveta: z Brazílie, Nigérie, Indie, Singapuru či Východného Timoru.

Po sobotňajšom slávnostnom zložení prísahy vo vatikánskej Bazilike sv. Petra sa od pondelka zúčastnia na dvojdňovom stretnutí všetkých kardinálov.

Uvedené stretnutie bolo zvolané už začiatkom roka. Bude sa na ňom diskutovať o pápežových nových stanovách pre riadenie cirkvi. Tento krok iba podporil špekulácie, že František je na odchode zo svojho postu.

Zhoršenie zdravotných problémov

František, ktorý v uplynulých mesiacoch zrušil účasť na množstve podujatí a vzhľadom na bolesti kolena je nútený používať invalidný vozík, v júli v súvislosti so svojím možným odstúpením vyhlásil, že "dvere sú otvorené".

Ak by nasledoval svojho predchodcu Benedikta XVI. a odstúpil, zvolalo by sa konkláve za účasti všetkých kardinálov mladších než 80 rokov, z ktorého by vzišiel Františkov nástupca.

Pápež bude mať po tomto víkende vybraných približne 90 zo 132 kardinálov, ktorí môžu zvoliť nového pápeža. Ide o približne dve tretiny z celkového počtu – presne toľko, koľko je potrebných na to, aby prešlo akékoľvek navrhované meno.