Ukrajinský veľvyslanec: Bez západnej vojenskej pomoci by sme neprežili

Ukrajinský prezident Zelenskyj nemá inú možnosť, ako žiadať viac zbraní, inak by Ukrajina prehrala a s ňou aj demokratický svet. Slovensko navyše pomáha viac, ako môže, tvrdí v rozhovore mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku JURIJ MUŠKA, ktorý na jeseň končí vo svojej funkcii.

Dodávka slovenských stíhačiek podľa neho ešte nie je uzavretá. Turbulencie v slovenskej politike komentovať nechce, oceňuje však, že v čase najväčšej krízy sa slovenská vláda postavila za Ukrajinu.

Prekvapil vás vo februári masívny ruský útok alebo sa to dalo očakávať? Prezident Zelenskyj veľmi zmierňoval varovania o možnosti vojny zo Západu. Bol to plán?

Ukrajinská vláda mala, samozrejme, informácie o začiatku vojny. Prečo sme to neoznámili celej populácii? To je dobrá otázka. Prezident má však pravdu, ak by niečo také povedal v októbri či v decembri, Ukrajina by neprežila.

Nastal by kolaps trhu, pád hrivny a krajina by skončila ešte pred začiatkom invázie, nehovoriac o panike medzi ľuďmi.

Bola to správna stratégia. Pripravovali sme sa, no nemohli sme vytvoriť v spoločnosti paniku. Bolo to rozhodnutie prezidenta a ministrov a myslím si, že išlo o správnu taktiku. Keď Spojené štáty začali otvorene hovoriť o tom, že o mesiac sa začne vojna, každý týždeň sme prišli o pol miliardy dolárov. Tak sa krajina nedá riadiť.

Neprekvapil vás však rozsah ruského útoku a to, že Rusko naozaj chcelo dobyť aj Kyjev?

Neveril som tomu, že môžu začať úplne celoplošnú vojnu, pretože ani Rusko nebolo dostatočne pripravené.