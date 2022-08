Prekvapilo ma, že prežil, povedal muž, ktorý dobodal spisovateľa Rushdieho

Hadi Matar obvinený z útoku na Rushdieho rešpektuje iránskeho vodcu.

NEW YORK. "Asi ma prekvapilo, keď som počul, že prežil," povedal denníku New York Post Hadi Matar, 24-ročný muž, ktorý v piatok počas prednášky v New Yorku pobodal britského spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho.

Matar tiež povedal, že rešpektuje iránskeho vodcu ajatolláha Rúholláha Chomejního. Nepovedal však, či sa pri útoku riadil náboženským dekrétom fatvou, ktorý vydal bývalý iránsky líder.

Matar v rozhovore pre denník New York Post, ktorý zverejnili v stredu, uviedol, že si prečítal len niekoľko strán Rushdieho románu Satanské verše. Kniha vyvolala najmä v moslimských krajinách vlnu protestov.

Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď bývalý iránsky duchovný vodca ajatolláh Chomejní vydal v roku 1989 náboženský dekrét - fatvu, podľa ktorej má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť.

"Rešpektujem ajatolláha. Myslím si, že je skvelý človek. To je všetko, čo o tom poviem," uviedol Matar v rozhovore, ktorý poskytol z väzenia.

Na otázku o Rushdiem odpovedal, že ho nemá veľmi rád. "Je to niekto, kto napáda islam, napadá ich vieru, náboženský systém," uviedol Matar s tým, že o Rushdiem pozeral videá na portáli Youtube.

Rushdie (75) sa chystal minulý týždeň v meste Chautauqua v americkom štáte New York prednášať o umeleckej slobode, keď na pódium vtrhol 24-ročný Matar a spisovateľa pobodal.

Matar pre New York Post uviedol, že na prednášku sa rozhodol ísť po tom, čo na Twitteri videl v zime príspevok, ktorý o udalosti informoval. Matar zároveň poprel, že je v kontakte s Iránskou revolučnou gardou.

Rushdie utrpel pri útoku vážne zranenia: došlo k poškodeniu pečene a má prerušené nervy v ruke a oku, uviedol jeho literárny agent. O zranené oko pravdepodobne prišiel, dodala v pondelok AP.

Matarov právny zástupca, ktorého mu pridelil súd, pre Reuters uviedol, že nevie o tom, žeby New York Post komunikoval s jeho klientom.