Fatva je vážna vec, ale bolo to už dávno. Rushdieho dobodali v čase, keď svoj život už považoval za normálny

Kritike čelia bezpečnostné opatrenia podujatia, kde na spisovateľa zaútočili.

Keď na neho pred viac než tridsiatimi rokmi vyhlásili fatvu, prežíval takmer desaťročie v utajení, s ochrankou. Podarilo sa mu vyhnúť smrteľnej hrozbe, no teraz, keď už svoj život sám označoval za relatívne normálny, prišiel nečakaný útok. Za bieleho dňa, v sále plnej ľudí, kde mal mať prednášku - okrem iného aj o slobode prejavu.

Spisovateľ Salman Rushdie skončil v piatok dobodaný v newyorskej nemocnici, kde ho operovali.

Nedeľné správy hovorili o tom, že ho už odpojili od umelej pľúcnej ventilácie a bol schopný rozprávať. Autorov agent Andrew Wylie uviedol, že 75-ročný Rushdie pravdepodobne príde o oko, má poškodenú pečeň a pretrhnuté nervy v ruke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Účastníci piatkového podujatia v kultúrnom centre v meste Chautauqua v štáte New York, kde došlo k útoku, kritizujú tamojšie bezpečnostné opatrenia. Nik vraj pri príchode nekontroloval návštevníkom batožinu a neprechádzali ani detektorom kovov. Podľa informácií BBC boli v čase útoku na mieste dvaja ochrankári a jeden z nich útočníka aj zadržal.

Polícia identifikovala útočníka ako 24-ročného Hadiho Matara z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey. Je synom libanonských emigrantov.

V sobotu ho obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa, no on sa vyhlásil za nevinného. Matar údajne sympatizuje so šiitským extrémizmom a s Iránskymi revolučnými gardami, ktoré sú elitnou zložkou iránskych ozbrojených síl. Uviedla to agentúra TASR s odvolaním sa na americkú televíziu NBC News, ktorá citovala orgány činné v trestnom konaní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Britský spisovateľ Rushdie je po útoku nažive, zrejme príde o oko Čítajte

Nebojí sa o seba, ale o demokraciu