Ruský youtuber sa pýta na vojnu: Rusko už nie je dobré miesto, riadi ho šialenec

Na rozdiel od iných zahraničných platforiem YouTube v Rusku stále funguje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pred tromi rokmi založil kanál, na ktorom sa náhodných okoloidúcich na ruských uliciach pýta na ich názor na vtipné či neškodné otázky.

Po začiatku vojny na Ukrajine však ruský youtuber DANIL ORAIN pritvrdil a obyčajných Rusov sa pýta, čo si myslia o invázii, o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi a či ho považujú za vojnového zločinca.

Hovorí, že videá mu problémy s políciou ešte nespôsobili, zatknutia sa však obáva.

"Vládu nebudeme zaujímať aspoň dovtedy, kým nenatočíme nejaké šialené video na šialenú tému. Hneď, ako také natočíme, prezrú si všetky naše videá a nájdu také, v ktorom sme použili slovo vojna a zavrú nás do väzenia," hovorí pre SME.

Prečo ste sa krátko po začiatku invázie na Ukrajinu rozhodli natočiť video, v ktorom sa Rusov pýtate, čo si myslia o vojne?

Točím videá na YouTube a bola to "horúca téma". To znamená, že aj dôležitá. Preto som to urobil. Chcem natočiť veľké, populárne videá.

Netrápilo vás, že ide o kontroverznú tému?

Je dobré, že to bola kontroverzná téma.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/xc73wukZx5s

Každých pár mesiacov natočíte nové video, kde sa bežných Rusov pýtate, čo si myslia o vojne na Ukrajine. Všimli ste si, že by sa ich názory postupom času zmenili?

Predstavte si, že v našich videách sa objaví dvadsať ľudí. Nemôžeme ich skombinovať do jednej osoby. Každý z nich má iný názor. Nie som si istý, či môžem povedať, že ich názory sa menia.

Nevšimli ste si teda, že by postupom času viac podporovali vojnu alebo sa, naopak, vyslovovali proti nej?