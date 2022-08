Babiš mení plán kandidatúry na prezidenta. Vyberie si významný dátum

Bývalý premiér už niekoľko mesiacov cestuje karavanom po českých mestách a obciach.

PRAHA. Bývalý český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš zrejme až 28. októbra oznámi, či bude kandidovať na funkciu prezidenta Českej republiky.

Povedal to vo štvrtok na stretnutí s voličmi v Úsťanskom kraji.

Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií serveru Seznam Zprávy.

"Páčilo by sa mi 28. októbra, to je taký dôležitý deň, na Hrade budú vyznamenania, tak by som to mohol oznámiť tam," uviedol na mítingu Babiš.

Český expremiér už niekoľkokrát zmenil termín, kedy mal prípadnú kandidatúru potvrdiť. Pôvodne to chcel urobiť v septembri. Po tom, ako súd stanovil termíny pojednávaní v kauze Čapí hnízdo od polovice septembra, chcel o možnej kandidatúre informovať v novembri.

Andrej Babiš už niekoľko mesiacov cestuje karavanom po českých mestách a obciach, ale popiera, že ide o prezidentskú kampaň. Údajne chce podporiť kandidátov hnutia ANO pred septembrovými komunálnymi a senátnymi voľbami. Nedokáže však vysvetliť, prečo jazdí aj na miesta, kde hnutie nekandiduje.

"Moja myšlienka bola, že by sme mali mať v každej obci ľudí, ktorí tam reprezentujú naše názory," uzavrel bývalý premiér.