Sú to zvery, mučia pre zábavu. Tínedžer spomína na tri mesiace v ruskom zajatí

Mladík bol v zajatí tri mesiace.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

KYJEV, BRATISLAVA. Vladyslav Burjak bol štvrtý deň vo väzení, keď k nemu hodili 24-ročného muža.

Bol to miestny kňaz, doma mal manželku a malé dieťa. Do ruského zajatia sa dostal v apríli, lebo okupanti v Záporožskej oblasti sa domnievali, že je členom teritoriálnej obrany.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Týždeň na Ukrajine: Rusov na Kryme prekvapili výbuchy. Ukrajinu to môže posilniť Čítajte

„Najprv ho len veľmi tvrdo bili, potom do neho púšťali elektrinu. Na druhý deň mu dali dole nohavice a dvadsať minút ho mlátili do genitálií,“ spomína Burjak pre Kyiv Independent. Do cely sa vrátil so slzami, na záchod musel chodiť každých pár minút a „prakticky nemal tvár“.

Mučením kňaza zlomili tak, že sa rozhodol spáchať samovraždu. Vladyslav sa ho snažil odhovárať a pokúsil sa ho zachrániť aj vo chvíli, keď sa v cele pokúsil obesiť. Nakoniec si však kňaz prerezal zápästia viečkom z konzervy.

Ruský vojak napokon kňaza odviedol a Burjak tak ani nevie, či prežil.

Príliš cenný zajatec