Soul zasiahli najvýdatnejšie dažde za 80 rokov, hlásia najmenej osem obetí

SOUL. Región juhokórejského hlavného mesta Soul zasiahli silné lejaky. Vyžiadali si najmenej osem obetí a šesť nezvestných.

Ide o najvýdatnejšie zrážky za uplynulých 80 rokov, uviedli v utorok miestni predstavitelia. V niektorých častiach Soulu, západnom prístavnom meste Inčchon a v iných oblastiach provincie Kjonggi spadlo v pondelok večer viac ako 100 milimetrov zrážok za hodinu.

V mestskej časti Soulu Tongdžak zaznamenali v istom momente až 141,5 milimetrov zrážok za hodinu, čo predstavuje najväčšie prívalové dažde v Južnej Kórei od roku 1942.

Voda poškodila stovky budov

Voda zaplavila cesty a ochromila systém verejnej dopravy. Spôsobila tiež škody na takmer 800 budovách v Soule a okolitých mestách a najmenej 790 ľudí sa muselo evakuovať, informovalo ministerstvo vnútra a bezpečnosti.

Záchranárom sa nepodarilo dostať k trom ľuďom, ktorí sa topili v pivničnom byte v štvrti Kwanak. Ďalšia žena sa utopila doma v neďalekej štvrti Tongdžak, kde tiež pri odstraňovaní popadaných stromov zomrel pracovník verejnej služby, pravdepodobne v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Troch ľudí našli mŕtvych v troskách po zosuvoch pôdy a zrútenej autobusovej stanici v neďalekých mestách Kwangdžu a Hwasong.

Pripravená pomôcť je aj armáda

V utorok ráno sa už ľudia pomaly vracali do práce a väčšina liniek metra v metropolitnej oblasti Soulu sa už vrátila k normálnej prevádzke, desiatky ciest a parkovísk pri rieke sú však z bezpečnostných dôvodov zatvorené.

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol vyzval verejných zamestnávateľov a súkromné spoločnosti, aby upravili svoj čas dochádzania do práce a vyzval na agresívne kroky pri obnove poškodených zariadení a evakuácii ľudí v nebezpečných oblastiach, aby sa predišlo ďalším úmrtiam.

Hovorca ministerstva obrany uviedol, že armáda je pripravená vyslať vojakov, aby pomohli mestám, ak si o to radnice alebo regionálne samosprávy zažiadajú.

Dažde majú pokračovať

Obavy z ďalších škôd pritom pretrvávajú naďalej, keďže podľa predpovedí by sa mali objaviť ďalšie prívalové dažde a pršať by v regióne malo až do štvrtka.

Juhokórejský meteorologický ústav uviedol, že počas utorka má v hlavnom meste padnúť ďalších najmenej 300 milimetrov zrážok.

Miestne úrady vydali v utorok ráno výstrahy pred zosuvmi pôdy v 47 juhokórejských mestách.

Búrky zasiahli aj Severnú Kóreu

Búrky zasiahli aj Severnú Kóreu, kde úrady vydali výstrahy pred lejakmi v južnej a západnej časti krajiny.

Oficiálne noviny Rodong Sinmun dážď označili za potenciálne katastrofický a vyzvali na ochranu poľnohospodárskej pôdy a zabránenie záplavám na rieke Tedong, ktorá preteká hlavným mestom Pchjongjang.