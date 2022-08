Hasiči dúfajú, že požiar v Českom Švajčiarsku zlikvidujú do piatku

Hasičom sa podarilo znížiť plochu požiaru na 154 hektárov.

BRATISLAVA. Požiarnici odhadujú, že lesný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko zlikvidujú do piatka. Uviedli to hasiči aj minister vnútra Vít Rakušan. Celý zásah bude podľa neho pokračovať aj v budúcich týždňoch, keďže je treba oblasť strážiť. Na tom by sa mali podieľať profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

„Predpokladáme, že do piatku by sme ukončili požiar likvidáciou, ak sa nám to úplne nepodarí, tak v každom prípade nastane riadne zníženie síl a prostriedkov, ktoré sú tu dislokované, takým spôsobom, aby sme mohli požiar, pokiaľ ešte bude nejaký, vrátiť pod kontrolu ústeckých hasičov,“ povedal na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Českej republiky Vladimír Vlček.

Rakušan na konferencii povedal, že jednu časť národného parku, sektor neďaleko obce Janov už oficiálne odovzdali správe národného parku, čo znamená, že momentálne tam už nie sú žiadne ohniská.

Noc bola podľa hasičov v Českom Švajčiarsku pokojná. Hasičom sa podarilo znížiť plochu požiaru na 154 hektárov. Ráno drony zaznamenali niekoľko ohnísk v oblasti Pravčickej brány a Bouřňáku. Tie už hasiči začali likvidovať. V pondelok v Českom Švajčiarsku hasia štyri vrtuľníky - dva policajné, jeden českej a jeden slovenskej armády.