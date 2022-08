Izrael a palestínski militanti dodržiavajú prímerie platné od nedele

Izrael čiastočne otvára hraničné priechody a plánuje prehodnotiť bezpečnostné opatrenia.

GAZA. Izrael a militanti z organizácie Palestínsky islamský džihád dodržiavali v noci na pondelok prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti v nedeľu večer. Izrael čiastočne otvára hraničné priechody a plánuje prehodnotiť bezpečnostné opatrenia. TASR správu prevzala z agentúr AP, DPA a spravodajského portálu The Times of Israel.

Otvorenie pre humanitárnu pomoc

Prímerie sprostredkované Egyptom vstúpilo do platnosti v nedeľu o 23.30 h miestneho času (22.30 h SELČ). Má ukončiť trojdňový konflikt medzi Izraelom a militantnou organizáciou PIJ v pásme Gazy.

Hovorkyňa izraelskej armády podľa DPA v pondelok ráno uviedla, že od nedele večera neboli na Izrael z pásma Gazy vypálené nijaké rakety. Izraelská armáda takisto neuskutočnila útoky na nové ciele.

Izrael v pondelok oznámil, že pre humanitárnu pomoc čiastočne otvára priechody do pásma Gazy, píše AP. Úplne ich otvorí v prípade, že prímerie vydrží.

Konflikt eskaloval

Izraelské obranné sily (IDF) by v najbližších hodinách mali opätovne prehodnotiť potrebu špeciálnych bezpečnostných opatrení, ktoré v súčasnosti platia pre obyvateľov v oblastiach v blízkosti pásma Gazy, približujú The Times of Israel.

Židovský štát podnikal intenzívne letecké a delostrelecké útoky na ciele PIJ v pásme Gazy od piatka. Palestínski militanti medzitým vystrelili na Izrael takmer 1000 rakiet. Ide o najhoršiu eskaláciu bojov v Gaze od 11-dňovej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z vlaňajšieho mája. Boje aj vtedy ukončilo prímerie sprostredkované Káhirou.

Palestínske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že od piatka prišlo o život 44 osôb a 360 ďalších utrpelo zranenia, sumarizuje DPA. Medzi obeťami na životoch je aj 15 detí a štyri ženy. Palestínčania z toho obviňujú Izrael. Izraelská armáda však podľa DPA upozornila, že rakety odpálené PIJ si vyžiadali obete z radov civilistov v pásme Gazy.