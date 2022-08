Čína vypálila podľa Taiwanu niekoľko balistických rakiet do vôd okolo ostrova

Niekoľko balistických rakiet Dongfeng mierilo do vôd okolo severovýchodného a juhozápadného pobrežia Taiwanu.

TAIWAN. Čína vo štvrtok podľa Taiwanu odpálila balistické rakety blízko súostrovia Ma-cu, ktoré patrí pod správu Taiwanu, ale leží neďaleko čínskych brehov.

Niekoľko balistických rakiet Tung-feng (Dongfeng) mierilo do vôd okolo severovýchodného a juhozápadného pobrežia Taiwanu, uviedlo podľa agentúry Reuters taiwanské ministerstvo obrany. Úrad oznámil, že v reakcii na odpálenie rakiet aktivoval obranné systémy.

Ďalšie rakety môžu smerovať bližšie k Taiwanu

Taiwan-pej odsúdila iracionálne kroky Číny, ktorá podľa neho narušila regionálny mier, uviedla agentúra Reuters.

Podľa internej taiwanskej bezpečnostnej správy, ktorú videla agentúra Reuters a potvrdil ju bezpečnostný zdroj, smerovali rakety smerom ku cvičebným zónam 2 a 3, ktoré Čína predtým oznámila.

Podľa analytikov je jedným zo scenárov, že sa Čína chystá vypáliť balistické rakety, ktoré by dopadli veľmi blízko taiwanského pobrežia, uviedla BBC.

To Čína urobila v roku 1996, keď sa napätie medzi Pekingom a Taiwanom naposledy takto zhoršilo. Tentoraz sú však vyznačené zóny vojenského cvičenia oveľa bližšie Taiwanu.

Obavy vyvoláva aj skutočnosť, že jedna zo zón sa nachádza východne od Taiwanu v Tichom oceáne. Podľa analytikov je teda možné, že sa Čína pripravuje na prelet rakety nad Taiwanom, aby strela mohla dopadnúť až do vzdialenejšej zóny. To by sa považovalo za závažné narušenie taiwanského vzdušného priestoru.

Američania vyslali lietadlovú loď

Americké lietadlo, ktoré dokáže sledovať balistické strely za letu, odštartovalo podľa BBC vo štvrtok z Japonska a mieri k Taiwanu. Podľa amerického námorníctva sa presúva do oblasti, ktorý zahŕňa vody juhovýchodne od Taiwanu, tiež lietadlová loď Ronald Reagan.

"USS Ronald Reagan a jej úderná skupina sú na ceste vo Filipínskom mori a pokračujú v bežných, plánovaných operáciách v rámci rutinnej hliadky na podporu slobodného a otvoreného Indo-Pacifiku," uviedol hovorca námorníctva.