Konzervatívny Kansas si referendom zachoval ústavné právo na interrupciu

Americký štát je silne republikánsky, ale jeho guvernérka je demokratka.

OVERLAND PARK. Voliči v tradične konzervatívnom americkom štáte Kansas v utorok v referende odhlasovali zachovanie v ústave zakotveného práva na interrupciu.

Ako informovala agentúra AFP, šlo o vôbec prvé hlasovanie o tejto problematike od júnového zrušenia rozsudku Najvyššieho súdu v prípade Roe v. Wade.

Obyvatelia Kansasu odmietli predložené návrhy, ktoré by zrušili formuláciu v ústave zaručujúcu právo na interrupciu. Ak by tieto návrhy ústavných zmien podporili, mohlo by to otvoriť cestu k sprísneniu vykonávacích predpisov alebo k zákazu interrupcií.

Podľa AFP rozhodnutie voličov v tomto štáte je významným víťazstvom zástancov prístupu k interrupciám. Tí sa pritom obávali, že Kansas bude nasledovať susedné štáty Missouri a Oklahoma, kde sú potraty takmer úplne zakázané.

V súčasnosti je v Kansase možné vykonávať potraty až do 22. týždňa tehotenstva.

Podľa prieskumu Fort Hays State University z roku 2021 sa za zákaz interrupcií, a to aj v prípadoch tehotenstva v dôsledku znásilnenia alebo incestu, v Kansase vyslovilo menej ako 20 percent respondentov. Polovica opýtaných uviedla, že podľa ich názoru by vláda v Kansase v tejto veci nemala ženám ukladať žiadne predpisy.

Štát Kansas je silne republikánsky, ale jeho guvernérka Laura Kellyová je z Demokratickej strany, podotkla AFP.