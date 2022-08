Dobré ráno: Zabili šéfa al-Káidy a môže to byť zlá správa

Ako USA dostali strojcu útoku na Dvojičky.

Ideológ, skôr muž myšlienok ako činov, chudobný lekár z Egypta, bývalý blízky človek Usámu bin Ládina, ktorý sa po jeho smrti stal vodcom teroristickej skupiny al-Káida.

Aj Ajmana Zaváhirího, spolutvorcu atentátu z 11. septembra, teraz zabili strely z amerického dronu.

Ako sa CIA podarilo dostať šéfa al-Káidy v centre Kábulu, kto to bol a čo spáchal?

Tomáš Prokopčák sa pýta Lukáša Onderčanina.

Krátky prehľad správ

Nitrianska nemocnica musela zatvoriť detskú jednotku intenzívnej starostlivosti. Dôvodom sú chýbajúce sestry, péenky aj dovolenky. Kritická situácia pritom môže trvať do konca augusta. Nemocnica hovorí, že ak bude pacient vo vážnom stave, presunú ho do inej nemocnice.

Horúčavy sú problémom aj pre poľnohospodárov, hovoria o spálenej úrode. Odhaduje sa tak, že úroda kukurice, sóje a slnečnice môže byť tento rok v Európe nižšia až o takmer desať percent. Nedostatok je aj kŕmnych plodín, ktoré sa používajú pri chove dobytka. Celú komplikovanú situáciu opisuje Eva Frantová a článok Spálená úroda, kukurica v siláži, zvieratá bez krmiva nájdete na SME.sk.

Ukrajina tvrdí, že vojnoví zajatci v kolónii Olenivka mohli byť zavraždení žoldniermi zo skupiny Vagnerovcov. Ukrajinské spravodajské služby dokonca naznačujú, že sa to mohlo stať bez toho, aby to koordinovali s vedením ruského ministerstva obrany. Zábery poškodenia a odpočuté telefonáty, navyše, podľa Ukrajincov naznačujú, že Rusi rozmiestnili v kolónii výbušniny, pretože steny nesú stopy po vnútornej explózii.

Zvyšky čínskej nosnej rakety, ktoré cez víkend nekontrolovane dopadli na zem, sa našli neďaleko obcí v Malajzii a v Indonézii. Čína odmietla zverejniť, kde môžu dopadnúť trosky rakety, ktorá do kozmu niesla modul pre čínsku vesmírnu stanicu. Americká NASA napríklad zverejňuje oblasť, kde by mohli prípadné trosky dopadnúť.

Odporúčanie

Dávno som neodporúčal novú hudbu, tak sa to dnes pokúsim napraviť. Ori Alboher alebo len ORI je izraelsko-berlínsky hudobník, ktorý asi nie je príliš známy. Už len preto, že sa až posadnuto snaží zostať v anonymite, čo je inak vraj jedným z dôvodov, prečo sa presťahoval do Nemecka. No a tento rok vydal nový album Aryeh, ktorý je nádhernou kombináciou elektroniky, rnb, folku až popu. Skrátka, také to moderné mestské pesničkárstvo, trochu melancholické a trochu techno. Vyskúšajte, znie skvelo.

