Ničí ryžové polia aj lastúrniky. Sucho a horúce počasie zvýšili slanosť delty Pádu

Množstvo vody v rieke Pád je na historickom minime.

PORTO TOLLE. Sucho a nezvyčajne horúce počasie zvýšili slanosť v najväčšej talianskej delte, kde sa mohutná rieka Pád vlieva do Jadranského mora.

Južne od Benátok tak ničí ryžové polia a mäkkýše, ktoré sú kľúčovou zložkou jednej z talianskych kulinárskych špecialít - špagiet s mušľami.

Najmenej tretina lastúrnikov v delte Pádu už vyhynula. Rastliny na brehoch rieky vädnú, pretože sa k nim dostáva voda z čoraz slanších vrstiev a prítoky Pádu vyschli, čím sa zmenšil životný priestor pre obojživelníky a vtáky.

Uplynulý mesiac bol prietok iba 95 metrov kubických za sekundu. Sucho bolo spôsobené nedostatkom snehu v zime i dažďov počas jari a leta.

Delty sú oblasťou, kde sa stretáva sladká a slaná voda. Kým v 60. minulého storočia prenikala morská voda dva kilometre do vnútrozemia, v 80. rokoch to bolo desať kilometrov a v súčasnosti je to až 38 kilometrov.

„Územie okolo Pádu je tri metre pod hladinou mora, preto tu neustále prúdi slaná voda, ktorá prúdi do vodonosných vrstiev,“ vraví riaditeľ správy povodia rieky Giancarlo Mantovani.

Ak v budúcnosti salinita stúpne, spôsobí to trvalé poškodenie vodonosných vrstiev. „Ak sa to stane, všetko uhynie,“ povedala pestovateľka Elisa Morettová.