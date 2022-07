Na kosovsko-srbskej hranici vzrástlo napätie, protestujúci blokovali dva prechody

Kosovská polícia uzavrela dva prechody Jarinje a Brnjak.

BELEHRAD, PRIŠTINA. Etnickí Srbi v nedeľu na severe Kosova zablokovali cesty blízko dvoch kľúčových hraničných priechodov so Srbskom, uviedol server Rádia Slobodná Európa / Rádio Sloboda (RFE / RL). V regióne vzrástlo napätie deň predtým, ako v pondelok vstúpia do platnosti dve nariadenia kosovskej vlády týkajúce sa srbských registračných značiek a dokladov totožnosti.

Kosovská vláda uviedla, že 1. augusta budú cestujúcim prichádzajúcim zo Srbska vymenené srbské doklady za nové identifikačné preukazy vydané Prištinou s platnosťou na tri mesiace, ktoré budú slúžiť na vstup a odchod z krajiny. Okrem toho vstúpi v pondelok do platnosti nové nariadenie týkajúce sa registračných značiek.

Recipročné opatrenie

Táto politika zodpovedá dlhodobej praxi, ktorú Belehrad uplatňuje voči kosovským občanom navštevujúcim Srbsko. Podľa Prištiny ide o recipročné opatrenie, pretože vozidlá s kosovskou značkou si pri príchode na srbské územie tiež musia značku zmeniť.

Kosovo bude teraz požadovať, aby boli značky kosovských Srbov vydaných srbskými úradmi nahradené kosovskými. Majitelia áut budú mať na zmenu čas do konca septembra.

Srbský prezident Aleksandar Vučič v prejave vyzval kosovských Albáncov, aby zmenili názor v spornej otázke a požiadal Srbov, aby nepodliehali provokáciám. Srbsko sa bude podľa neho modliť za mier, no ak bude pokračovať prenasledovanie Srbov, Srbsko vyhrá.

Napätie zvýšili aj nepotvrdené správy ruských štátnych médií, ktoré hovorili o tom, že Kosovo sa chystá na Srbsko v noci zaútočiť. Srbský nacionalistický politik z vládnej Srbskej progresívnej strany (SNS) Vladimir Djukanovič v nedeľu na Twitter napísal, že "Srbsko zrejme bude nútené začať s denacifikáciou Balkánu". Tento termín použil ako argument aj ruský prezident Vladimir Putin pri útoku na Ukrajinu. SNS, ktorej prezidentom je samotný Vučič, dlhodobo udržiava blízke vzťahy s Ruskom.

Uzavreli priechody

Kosovská polícia v nedeľu neskoro večer oznámila, že uzavrela dva prechody Jarinje a Brnjak pre cestovanie a pohyb vozidiel kvôli blokádam, ktoré vytvorili protestujúci. "Všetkým občanom sa oznamuje, aby na pohyb využívali iné hraničné prechody," uviedla polícia.

Priština už v minulosti nakrátko prestala na kosovské územie púšťať automobily so srbskou registračnou značkou, čo vlani na prelome septembra a augusta vyvolalo niekoľkodňovú srbskú blokádu na hraničných priechodoch s Kosovom.

Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova a s tým aj napríklad jeho právo na registráciu áut. Belehrad preto už od vyhlásenia kosovskej nezávislosti v roku 2008 nepúšťa vozidlá s kosovskou značkou na územie Srbska a vyžaduje od vodičov, aby si ju vymenili.

Väčšina krajín Európskej únie Kosovo uznáva, avšak Rusko a Čína, ktorí sú spojencami Srbska, nie. EÚ sa snaží sprostredkovať dialóg medzi oboma balkánskymi susedmi už viac ako desať rokov, ale zatiaľ sa jej nepodarilo dosiahnuť normalizáciu vzťahov. Premiér Albin Kurti uviedol, že Kosovo formálne požiada o členstvo v Európskej únii do konca roka 2022, a to napriek obavám z napätia so Srbskom, ktoré o členstvo v EÚ tiež usiluje.