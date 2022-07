Analytik: Problémom nie je Putin, ale kleptokratický imperiálny systém v Rusku

Sme uprostred krízy neskorého putinizmu, koniec Putina však vojnu či problémy s ruským systémom nevyrieši. "Aktuálne sa rozhoduje o hodnotovej deliacej línii naprieč Európou a mali by sme sa sústrediť na to, aby Ukrajina bola na západ od tejto línie," tvrdí analytik Atlantic Council BRIAN WHITMORE.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prekvapilo vás vo februári rozhodnutie Vladimira Putina zaútočiť na Ukrajinu?

Ani nie. Putin nepovažuje Ukrajinu za legitímnu a nezávislú krajinu a verí pomýlenému historickému konceptu, že Ukrajinci sú vlastne len nejakí zmätení Rusi. Putin chcel vždy kontrolovať Ukrajinu a robil to rôzne – či už cez oligarchické štruktúry alebo ekonomický nátlak. Zistil však, že to nefunguje, pretože Ukrajina si vybrala, že chce byť súčasťou Západu. A Putin zistil, že jediný spôsob, ako to zastaviť, je začať vojnu. Začal ju, no naozaj podcenil to, na čo narazil.

Je to aj preto, že Putin vníma Ukrajinu ako súčasť Ruska?

Brian Whitmore je analytikom The Atlantic Council vo Washingtone,

o Rusku a politike učí na University of Texas,

je autorom blogu a podcastu The Power Vertical o ruskej politike,

učil na univerzitách v Odese a Petrohrade.

Áno, a ani sa tým netají. Minulú jar zverejnil článok o 'tzv. ukrajinskej histórii'. Aj moji študenti prvého ročníka na univerzite vedia o ukrajinskej histórii viac ako Putin. Ak sa pozriete na Putinove prejavy pred vojnou, veľmi otvorene dával najavo, čo si myslí. Pre neho je myšlienka nezávislej Ukrajiny urážajúca. Uráža to jeho pohľad na to, ako má podľa neho svet fungovať. Dobrou vecou je, že ak sa Ukrajincom podarí definitívne ho poraziť, môže to mať dlhotrvajúce následky pre európsku bezpečnosť. A z dlhodobého hľadiska to môže byť tá najlepšia vec, ktorá sa Rusom stane, že sa prenesú cez imperiálny komplex, ktorým je nasýtená ich história.

Neočakávali ste, že sa proti vojne najmä na začiatku ozve viac bežných Rusov?

Na začiatku tu taký odpor bol. Propagandistická mašinéria je však veľmi silná, takisto ako represívny aparát štátu. Vidíme istú časť pasívneho odporu, no nikdy som neočakával, že Putinov režim môže preto, že začal vojnu, padnúť. Stalo sa teda to, čo som v podstate očakával.