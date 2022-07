Nemci znižujú kúrenie a vypínajú teplú vodu. Chcú tak šetriť plyn na zimu

Nemecko potrebuje znížiť spotrebu o aspoň 15 percent.

Cez Nord Stream tečie do Nemecka menej plynu, ako by malo. (Zdroj: TASR/AP)

HANNOVER, BRATISLAVA. Budovy radníc v Mníchove či Augsburgu ani Víťazný stĺp v berlínskom parku Tiergarten zrejme v najbližších mesiacoch neuvidíte s nočným osvetlením. Aj vypnutím osvetlenia historických pamiatok chce Nemecko šetriť elektrickú energiu počas súčasnej energetickej krízy.

Nemecké úrady upozorňujú aj obyvateľov, že účty za plyn aj elektrinu sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine a infláciou výrazne zvýšia. Európska komisia minulý týždeň vyzvala členské štáty, aby znížili spotrebu plynu o 15 percent.

Nemecké domácnosti pritom plyn často používajú na vykurovanie, spaľovaním plynu sa vyrába aj vyše 15 percent nemeckej elektriny.

Jednotlivé nemecké mestá preto začínajú škrtať niektoré položky – vrátane fontán či teplej vody vo verejných budovách.

Bez teplej sprchy

V polmiliónovom Hannoveri od štvrtka vypli teplú vodu vo všetkých verejných budovách. Týka sa to nielen úradov, ale aj plavární či športových hál. Mestom spravované budovy budú mať navyše kúrenie len od 1. októbra do 31. marca, mimo tohto obdobia nebude vykurovanie poskytnuté, teplota by navyše mala byť obmedzená na 20 stupňov Celzia.