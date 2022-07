Je len málo tém, ktoré môžu vyvolať čínsko-americký konflikt. Jednou z nich je Taiwan

Politiku nemeníme, opakuje Washington.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON, BRATISLAVA. Odpoveď amerického prezidenta Joea Bidena, ktorá zaznela na tlačovej konferencii počas návštevy Japonska, zaskočila aj jeho najbližších spolupracovníkov.

Do vojny na Ukrajine sa nechcete zapojiť z jednoznačných dôvodov, začala otázku novinárka. „Ste ochotní zapojiť sa vojensky do obrany Taiwanu, ak by na to prišlo?“

Biden nezaváhal a odpovedal jasné áno. Aj reportérka bol zrejme trochu zaskočená, keďže si vypýtala potvrdenie odpovede. „To je náš záväzok,“ dodal Biden.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/YaRnlsyhD7M

Nejde len o hru so slovami. Takzvaná strategická nejednoznačnosť je v súvislosti s Taiwanom dlhodobou americkou politikou.

Washington stojí za ostrovom s demokratickou vládou, no zároveň uznáva politiku jednej Číny a teda komunistickú vládu v Pekingu. A úmyselne nehovorí, ako by sa zachoval v prípade, že by komunisti ostrov napadli.

Príde Pelosiová na ostrov?

Podobné vyjadrenia majú tiež veľké následky v politickej rovine, keďže Čína na ne ostro reaguje. Taiwan považuje za svoju provinciu aj napriek tomu, že čínski komunisti na ostrove nikdy nevládli.