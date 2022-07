Dobré ráno: V Českom Švajčiarsku horí tisíc hektárov. Štvrtok mohol byť zlomový aj vďaka Slovákom

Slovenskí hasiči výrazne zrýchlili prácu vrtuľníkov.

Obľúbená turistická destinácia, Národný park České Švajčiarsko na severozápade krajiny, je už šiesty deň v plameňoch. S rozsiahlymi požiarmi na ploche tisíc hektárov bojuje 450 hasičov, vrátane slovenských, ktorí bojujú s ohňom od stredy rána. Česku sme poslali i vrtuľník a vláda schválila vyslanie 30 vojakov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Miestni aj hasiči popisujú situáciu ako peklo. Ako to aktuálne v Českom Švajčiarsku vyzerá, je nádej, že sa požiare v najbližších dňoch podarí dostať pod kontrolu a v čom výrazne pomohli slovenskí hasiči?

Ľubica Melcerová sa rozprávala s redaktorom Českého rozhlasu Ľubomírom Smatanom, ktorý sa vo štvrtok vrátil z Národného parku České Švajčiarsko.

Zdroj zvukov: ČT24, archív Ľubomíra Smatanu

Krátky prehľad správ

Poslanec Juraj Krúpa odchádza z klubu OĽANO. Informoval o tom na facebooku. Prekáža mu, že sa hnutie prikláňa k ultra-konzervativizmu a namiesto protikorupčnej agendy sa v klube začína podľa neho stupňovať boj proti tzv. "liberálnemu peklu". Za vrchol označil pripustenie menšinovej vlády s podporou fašistov.

Americká ekonomika v uplynulom štvrťroku nečakane klesla o 0,9 percenta. HDP sa znížil v druhom kvartáli po sebe, čo podporilo obavy z recesie.

Ukrajinská protiofenzíva v Chersonskej oblasti je stále intenzívnejšia. Politicky najvýznamnejšie mesto okupované Ruskom je prakticky odrezané od ostatných obsadených území - píše sa v správe britského rezortu obrany.

Riaditeľ Letiska Poprad-Tatry Peter Dujava po kritike zamestnancov odstúpil z funkcie. Takmer tri štvrtiny z nich ešte v prvej polovici júla podali hromadné výpovede. Dujava najprv odmietal odstúpiť, no napokon ministrovi Doležalovi oznámil, že sa vzdáva funkcie. Zamestnanci teraz výpovede stiahnu.

Štúdie ukázali, že nočné mory môžu byť príznakom Parkinsonovej choroby. Pacienti, ktorí trpia týmto ochorením a často majú sny s agresívnym obsahom, majú navyše rýchlejší postup ochorenia v porovnaní s pacientmi bez takýchto snov. Viac sa dočítate v článku kolegyne Denisy Koleničovej.

Odporúčanie

Ak by to bol hraný thriler, človek by si povedal, že filmári to s tými zvratmi prehnali - tak začína recenziu filmu Girl in the picture kolega Daniel Bernát a dokonale to vystihol. Dokument z dielne Netflixu pátra po identite ženy, ktorú našli pri ceste a počas prevozu do nemocnice zomrela. Postupne zistíme, že menila identity, kto bol a ako sa k nej správal jej výrazne starší manžel a kto vlastne bola ona sama.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.