Trpia stareckou demenciou, žalobcovia zastavia stíhanie Štrougala a Fojtíka

PRAHA. Česká prokuratúra v najbližších dňoch zastaví trestné stíhanie bývalých komunistických funkcionárov Lubomíra Štrougala a Jana Fojtíka.

Informoval o tom vo štvrtok spravodajský webový portál Novinky.cz.

Trpia stareckou demenciou

Podľa záverov aktuálnych znaleckých posudkov muži nie sú z dôvodu svojho veku a duševného stavu schopní chápať obsah a zmysel úkonov trestného konania, ktoré proti nim polícia vedie v súvislosti s usmrteniami a zraneniami ľudí na československých hraniciach v časoch totalitného režimu.

Bývalý československý premiér Štrougal (97) a niekdajší tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) Fojtík (94) podľa expertov z Psychiatrickej nemocnice Bohnice trpia stareckou demenciou.

Naopak, pokračovať bude trestné stíhanie komunistického exministra vnútra Vratislava Vajnara (91), obvineného z rovnakých skutkov ako v prípade Štrougala a Fojtíka. Toho znalci označili za schopného trestné konanie chápať.

Podľa Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu pre nečinnosť týchto funkcionárov bolo od marca 1976 do konca roku 1989 zastrelených alebo roztrhaných psami deväť ľudí, ktorí sa snažili prekročiť československé hranice. Najmenej ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia.

Obvinenia padli v roku 2019

Za zneužitie právomocí verejného činiteľa im hrozili tresty odňatia slobody na dva až desať rokov. Ale v prípade Štrougala a Vajnara už v minulosti žalobcovia stíhanie pre zlý duševný stav obvinených raz zastavili.

Všetko však zmenil ústavný súd, ktorý koncom vlaňajška dané rozhodnutie zrušil a nariadil vypracovať nové znalecké posudky, pretože tie pôvodné podľa neho neboli nestranné.

Stíhanie bývalých predstaviteľov komunistického režimu iniciovala Platforma európskej pamäti a svedomia (PEMC), ktorá sa zaoberá objasňovaním zločinov totalitných režimov.

Obvinenie sa opiera o archiválie, ktoré dokazujú, že komunistickí politici mali informácie o streľbe na hraniciach a priamo dávali pokyny na prijatie právnych predpisov.

Štrougal k svojmu stíhaniu súdnym znalcom povedal, že ako predseda vlády nesmel ministrom zasahovať do práce.

Vajnar vyhlásil, že so vzneseným obvinením nesúhlasí, pretože prekročenie štátnej hranice bolo v danej dobe trestným činom – a tí, ktorí sa ju pokúšali prekročiť, to museli vedieť. Dodal, že on osobne sa na danej veci nijako nepodieľal.

Pracovníci ÚDV v minulosti obvinili aj niekdajšieho generálneho tajomníka KSČ Miloša Jakeša, ktorý však v roku 2020 vo veku 97 rokov zomrel.