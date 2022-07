V Afganistane stúpa počet nútených sobášov, zatknuté ženy čelia mučeniu

Taliban sľuboval miernejšie opatrenia.

KÁBUL. Životy afganských žien a dievčat ničí prenasledovanie zo strany islamistického hnutia Taliban, ktoré sa pred necelým rokom ujalo moci v krajine. Vo svojej novej správe to uvádza medzinárodná organizácia pre ľudské práva Amnesty International.

Podľa organizácie sa počas vlády Talibanu v Afganistane znížila ochrana žien pred domácim násilím a naopak rastie počet detských sobášov.

Vo väzení ženy mučili

Ženy a dievčatá sú zatýkané aj za malé priestupky a niektoré zo zadržaných uviedli, že čelili mučeniu.

"Celkovo ide o represívny systém, ktorý diskriminuje ženy v takmer všetkých životných aspektoch," píše sa v správe. Pracovníci Amnesty International preverovali situáciu v Afganistane od septembra 2021 do júna 2022. Pri marcovej návšteve krajiny hovorili s 90 ženami a 11 dievčatami vo veku od 11 do 74 rokov.

Hovorili aj so ženami, ktoré boli zadržané pri protestoch proti obmedzeniam, ktoré Taliban zaviedol. Jedna zo žien opísala, že ju väzenskí dozorcovia bili do pŕs, do rozkroku a vyhrážali sa jej.

"Môžem ťa teraz pokojne zabiť a nikto nič nepovie," vyhlásil jeden z nich. Študentka univerzity zase vypovedala, že ju vo väzení mučili elektrošokmi.

Ženy sú nútené vydať sa za člena Talibanu

Správa organizácie tiež poukazuje na zvyšujúce sa množstvo detských a nútených sobášov v Afganistane za vlády Talibanu.

Podľa Amnesty International k nim prispieva ekonomická a humanitárna kríza v krajine a malé vyhliadky na získanie vzdelania a zamestnania pre ženy a dievčatá. Správa dokumentuje aj prípady, keď boli niektoré ženy nútené vydať sa za člena Talibanu.

Jedna žena z provincie ležiacej v centrálnej časti Afganistanu organizácii povedala, že vydala svoju 13-ročnú dcéru za 30-ročného suseda výmenou za 60-tisíc afgánov.

Uviedla, že cítila úľavu, pretože jej dcéra "už nebude hladovať". Zvažovala vraj to isté aj pre svoju desaťročnú dcéru, no nakoniec sa rozhodla počkať v nádeji, že by dievča mohlo získať vzdelanie a potom prácu, aby podporovalo rodinu.

"Ak neotvoria školu, tak budem musieť samozrejme vydať aj ju," vyhlásila.

Návrat k moci

Hnutie Taliban sa vrátilo k moci vlani v auguste v čase, keď sa z krajiny sťahovali posledné sily USA a NATO. Spočiatku sľubovalo, že bude postupovať miernejšie ako počas svojej vlády v 90. rokoch a ženy budú môcť pracovať a študovať.

Namiesto toho ale Taliban vytvoril výhradne mužskú vládu, ktorá zakázala dievčatám od siedmej triedy vyššie navštevovať školy, nariadila ženám nosiť zahaľujúci odev a obmedzila ich prístup k práci.

Afganistanu bola zastavená rozvojová pomoc a boli zmrazené miliardy dolárov z rezerv centrálnej banky, čo privodilo finančnú katastrofu.