Čína naznačila možnosť vojenskej reakcie, aby zabránila Pelosiovej pristáť na Taiwane

PEKING. Čína nezvyčajne ostrým spôsobom varovala pred prípadnou návštevou predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwane.

Podľa niektorých zdrojov dokonca neverejnými kanálmi naznačila možnosť vojenskej reakcie, píše TASR podľa článku britského denníka The Financial Times, ktorý o tom informoval cez víkend.

Podľa denníka by mohla čínska armáda vyslať proti Pelosiovej lietadlu stíhačky, a tak jej zabrániť pristáť na Taiwane. Ten Čína považuje za súčasť svojho územia.

Biely dom teraz vyhodnocuje, či ide zo strany Číny o skutočné hrozby, alebo iba blaf s cieľom odradiť Pelosiovú od plánovanej návštevy.

Obzvlášť citlivé obdobie pre Čínu

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan je podľa zdrojov The Financial Times proti tejto ceste, keďže sa obáva eskalácie napätia okolo Taiwanu. Sám Sullivan odmietol záležitosť komentovať.

Ako ďalej informujú noviny na základe informácií svojich zdrojov, možnej krízy medzi Spojenými štátmi a Čínou v dôsledku návštevy Pelosiovej sa obávajú aj spojenci Washingtonu.

Pelosiová údajne zvažuje návštevu Taiwanu v auguste. Britský denník píše, že pre Čínu je to obzvlášť citlivé obdobie, keďže 1. augusta oslavuje výročie založenia Ľudovej oslobodzovacej armády a taktiež v auguste sa bude konať výročné zasadnutie vedenia Komunistickej strany.

Očakáva sa, že prezident Si Ťin-pching si na schôdzi pripraví pôdu na predĺženie svojho mandátu na čele strany, o ktorom by mal rozhodnúť novembrový zjazd.

Biden plánuje telefonát

Samotná Pelosiová zatiaľ plány navštíviť Taiwan nepotvrdila. Nevyjadrila sa ani k tomu, či zvažuje zrušiť túto cestu v dôsledku čínskych hrozieb.

Minulý týždeň uviedla, že prezident Joe Biden sa možno bojí možného zostrelenia jej lietadla. "Ale počula som to iba sprostredkovane, nepočula som to od prezidenta," povedala.

Biden, predtým než minulý týždeň ochorel na covid, oznámil, že do konca júla by mal absolvovať telefonát so svojím čínskym náprotivkom.