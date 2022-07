Na zastavenie nákazy sú potrebné nové vakcíny proti covidu, konštatuje WHO

WHO vyzvala vedcov, aby vyvinuli nové vakcíny, ktoré obmedzia infekcie.

ŽENEVA. Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zachránili milióny životov, ale rozhodujúcim spôsobom neobmedzili šírenie koronavírusu, vyhlásila v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

WHO preto vyzvala vedcov, aby vyvinuli nové vakcíny, ktoré obmedzia infekcie. Inak tu bude stále riziko, že budú vznikať varianty koronavírusu, proti ktorým budú očkovacie látky menej účinné. Takisto sú potrebné vakcíny, ktoré sa budú podávať ľahšie než tie terajšie, napríklad vo forme nosových sprejov, uviedla WHO.

"Ak dokonca aj tam, kde sa dosiahla 70-percentná zaočkovanosť, zostane nezaočkovaný výrazný počet zdravotníkov, seniorov a ľudí z ďalších ohrozených skupín, zomieranie bude pokračovať, zdravotné systémy budú stále pod tlakom a ohrozené bude aj celosvetové zotavenie," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO tiež aktualizovala svoje očkovacie ciele. Teraz sa zameriava na zaočkovanie dvoma dávkami až pre 100 percent pracovníkov v zdravotníctve, ľudí vo veku nad 60 rokov a ľudí, ktorí sú ohrození kvôli už existujúcim chorobám, a to v každej krajine sveta.

Predchádzajúci cieľ zaočkovať proti covidu 70 percent všetkých ľudí vo všetkých krajinách do polovice roka nebol splnený. Do konca júna to dosiahlo len 58 krajín sveta.

Podľa štúdie londýnskej univerzity Imperial College, zverejnenej v júni v časopise The Lancet, očkovanie proti nákaze koronavírusom zachránilo takmer 20 miliónov životov. V chudobnejších krajinách však bolo zaočkovaných len 28 percent seniorov a 37 percent zdravotníkov.