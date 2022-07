Týždeň na Ukrajine: Rusko sa zúfalo snaží nájsť mužov, ktorí by išli bojovať

KYJEV, MOSKVA, BRATISLAVA. Moskva sa naďalej snaží o úplné dobytie Doneckej oblasti. Britská rozviedka však na základe zozbieraných informácií predpokladá, že bez významnej operačnej pauzy, počas ktorej by sa okupačné jednotky preskupili a konsolidovali, bude ruský postup v oblasti len veľmi pomalý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už od začiatku invázie sa Rusku nedarí udržať efektívnu bojovú silu a tento problém sa podľa britských tajných služieb pravdepodobne ešte zhorší. Velenie okupačných jednotiek sa totiž musí vyrovnať s nedostatkom ľudskej sily, a tak rieši dilemu, či posilniť zálohami Donbas alebo použiť zálohy na udržanie Chersonskej oblasti pod svojou kontrolou.

Cherson síce Rusi dobyli v prvých dňoch invázie, ale Ukrajina sa pripravuje na protiofenzívu.

Kyjev je presvedčený, že okupanti dokázali Cherson obsadiť tak ľahko preto, že tamojšia bunka ukrajinskej tajnej služby SBU na mieste zlyhala. „Nevyhodili do vzduchu Antonovský most, ktorý prechádza cez rieku Dneper, čo umožnilo ruským jednotkám vplávať do mesta,“ uvádza magazín Politico.

Ukrajinský parlament odvolal šéfa SBU aj generálnu prokurátorku

V nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvoľnil z funkcie šéfa SBU Ivana Bakanova. Spolu s ním sa musela z úradu porúčať aj generálna prokurátorka Iryna Venediktová.

Zelenskyj to vysvetlil tým, že desiatky podriadených Bakanova a Venediktovovej pracovali proti Ukrajine na okupovaných územiach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jeden neposlúchol rozkazy, ďalší mal varovať Rusov. Zelenskyj suspendoval šéfa tajných pre zlyhania Čítajte

Odvolanie Bakanova aj Venediktovej schválil v utorok ukrajinský parlament.

V prípade SBU pritom nie je problémom iba Bakanov, ale aj viacerí vysokopostavení dôstojníci, ktorí dnes čelia obvineniam z vlastizrady.