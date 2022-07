Príčinou úmrtia Ivany Trumpovej bola podľa súdneho lekára nehoda

Trumpová zomrela na následky zranení, ktoré utrpela pri páde.

NEW YORK. Prvá manželka amerického exprezidenta Donalda Trumpa Ivana Trumpová zomrela na následky zranení, ktoré utrpela pri páde vo svojom byte. Potvrdil to v piatok hovorca mestského úradu súdneho lekára v New Yorku. Informovala agentúra DPA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa hovorcu boli príčinou smrti 73-ročnej Trumpovej tupé nárazy do trupu. O jej úmrtí informoval vo štvrtok ako prvý samotný Trump. Polícia medzičasom uviedla, že Trumpová spadla vo svojom byte zo schodov. Naposledy ju naposledy v stredu popoludní.

Trumpová, rodená Zelníčková, pochádzala zo Zlína, v mladosti bola lyžiarkou. Za Donalda Trumpa sa vydala v roku 1977, bol jej druhým manželom. Pár tvorili do začiatku 90. rokoch minulého storočia. Rozviedli sa v roku 1992, pričom ich vypätému rozvodu predchádzal Trumpov vzťah s Marlou Maplesovou, jeho nasledovnou manželkou.

V posledných rokoch však mali exmanželia Trumpovci dobré vzťahy, pričom Ivana v roku 2017 vo svojej knihe uviedla, že sa s Donaldom raz týždenne rozpráva.