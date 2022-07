Ivana Marie Trumpová, rodená Zelníčková, sa narodila 20. februára 1949 v Gottwaldove.

Na archívnej snímke zo 4. júla 1998 Donald Trump a jeho manželka Ivana mávajú novinárom zo svojej jachty "The Trump Princess" v New Yorku. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Vo veku 73 rokov zomrela Ivana Trumpová, prvá manželka amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom samotný Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

TASR prináša profil Ivany Trumpovej.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ivana Marie Trumpová, rodená Zelníčková, sa narodila 20. februára 1949 v Gottwaldove (v súčasnosti Zlín). Od malička sa vďaka otcovi venovala lyžovaniu. Na lyže sa postavila už ako dvojročná a prvý slalom vyhrala v šiestich rokoch. Po štúdiách v rodnom meste ukončila Fakultu telesnej výchovy a športu na pražskej Univerzite Karlovej, kde získala magisterský titul z telesnej výchovy.

Popri štúdiu na vysokej škole zároveň reprezentovala Československo v zjazdovom lyžovaní. Bola členkou juniorského národného lyžiarskeho tímu. V roku 1972 ju mali dokonca vybrať ako náhradníčku do olympijského tímu.

Prvým manželom Ivany Trumpovej sa stal v roku 1971 rakúsky lyžiar Alfred Winkelmeier, za ktorého sa vydala po emigrácii do Rakúska. Spolu boli dva roky. V roku 1977 sa vydala po druhý raz.

S neskorším americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa stretla v roku 1976, keď pracovala ako modelka. Svadba sa konala o rok neskôr. Spolu mali tri deti Donalda juniora, Ivanku a Erika. Rozviedli sa v roku 1992, pričom ich vypätému rozvodu predchádzal Trumpov vzťah s Marlou Maplesovou, bývalou miss štátu Georgia a jeho nasledujúcou manželkou. V posledných rokoch však mali exmanželia Trumpovci dobré vzťahy. Po rozvode s Donaldom Trumpom sa vydala ešte dvakrát.

V novembri 2016 sa hovorilo o tom, že by sa Ivana Trumpová mala stať veľvyslankyňou Spojených štátov v Českej republike, o čo sama prejavila záujem. Neskôr však tento post odmietla s odôvodnením, že by to bolo pre ňu pracovne príliš náročné.

Popri podnikaní, v roku 1990 bola v Spojených štátoch vyhlásená za hoteliérku roka, sa Ivana Trumpová venovala aj písaniu. Je autorkou troch kníh, ktoré boli preložené do 25 jazykov.