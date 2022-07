Obchodník so smrťou za basketbalistku. Črtá sa výmena väzňov

Grinerovú Rusi zatkli vo februári.

But je odsúdený na 25 rokov. Odsedel si jedenásť. (Zdroj: SITA/AP)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ona je americká basketbalová hviezda, ikona vo svojom športe, dvojnásobná olympijská víťazka. Do ruského väzenia sa dostala vo februári po tom, ako jej v batožine našli minimálne množstvo konopného oleja.

Práve prichádzala do Moskvy, chystala sa hrať v ruskej lige. Tvrdí, že sa balila narýchlo a neuvedomila si, že berie so sebou aj látku, ktorá je síce legálna v Spojených štátov, ale nie v Rusku. Za zakázanú látku jej hrozí desaťročné väzenie.

On je vojnový zločinec a obchodník so zbraňami, ktorý dodával zbrane prakticky vo všetkých svetových konfliktoch 90. rokoch a prelomu tisícročí. V americkom väzení si odpykáva 25-ročný trest za nelegálny obchod so zbraňami.

Osudy 31-ročnej Brittney Grinerovej a 55-ročného Viktora Buta sú veľmi odlišné, no už čoskoro by sa mohli prepojiť. Grinerová priznala vinu a vo štvrtok sa znovu postaví pred súd. Blíži sa tak koniec procesu, po ktorom sú ruské úrady ochotné rokovať s Američanmi o jej prípadnej výmene.

Brittany Grinerová v ruskom zajatí. (zdroj: SITA/AP)

Viktor But sa musí dostať na slobodu

Aká bude za to cena? „Americkej strane veľmi jasne komunikovali, že ak očakávajú výmenu väzňov, do hry sa musí dostať aj Viktor But,“ povedal pre New York Times Butov právnik Steve Zissou.

„Mám dojem, že žiadny Američan sa nevráti domov, ak sa domov nedostane aj Viktor But.“