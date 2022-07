Rusko medzi riadkami priznáva dopad sankcií, vláda chce zatlačiť na domáci priemysel

Rusko sprísňuje aj cenzúru.

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruská vláda by mohla upravovať nielen podmienky nadčasov, ale nariadiť zamestnancom aj prácu v noci, cez víkendy či počas sviatkov.

Pre vojnu na Ukrajine chce ruská exekutíva získať špeciálne právomoci v hospodárskej oblasti, vďaka ktorým by mohla pracovníkom v kľúčových odvetviach predlžovať pracovný čas a zároveň by prinútila podniky, aby spolupracovali so štátom.

Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý už vo štvrtok schválila ruská vláda a posunula ho na prerokovanie poslancom Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.

Sankcie poznačili ruský zbrojársky priemysel

„Existuje krátkodobo zvýšená požiadavka na opravu zbraní, vojenského vybavenia a na poskytovanie logistických dodávok,“ uvádza sa v návrhu legislatívy, pričom dokument medzi riadkami priznáva negatívny vplyv západných sankcií, ktorý napríklad šéf Kremľa Vladimir Putin odmieta a tvrdí, že Rusko v dôsledku sankcií rozkvitá a je silnejšie.