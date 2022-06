Fínsko a Švédsko už dostali oficiálnu pozvánku na členstvo v NATO

Lídri členských štátov NATO na summite súhlasili s podpísaním prístupových protokolov.

Lídri Turecka, Fínska, Švédsko a NATO pred podpisom dohody o prizvaní severských krajín do NATO. (Zdroj: SITA/AP)

MADRID. Severoatlantická aliancia na summite v Madride v stredu rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov.

Lídri 30 členských štátov NATO na summite zároveň súhlasili s podpísaním prístupových protokolov s týmito dvoma krajinami. Vyplýva to z tlačového vyhlásenia summitu.

"V prípade vstupu do Aliancie je životne dôležité, aby sa brali riadne do úvahy legitímne bezpečnostné záujmy všetkých spojencov," uviedli k pozvánke pre Fínsko a Švédsko lídri členských krajín.

NATO bude silnejšie

Privítali trojstranné memorandum o bezpečnostnej spolupráci, ktoré v utorok podpísali ministri zahraničných vecí Turecka, Fínska a Švédska.

33 Toľko osôb majú Švédsko a Fínsko vydať Turecku na základe podpísaného memoranda, ktoré umožní obom severským štátom stať sa členmi NATO).

Po podpísaní tohto dokumentu Turecko vyhlásilo, že už nebude klásť prekážky týmto dvom severským krajinám v ich snahách vstúpiť do NATO.

"Fínsko a Švédsko sa po pristúpení (do Aliancie) stanú bezpečnejšími, NATO bude silnejšie a bezpečnejší bude aj euroatlantický priestor," vyhlásili lídri krajín NATO. Zdôraznili pritom, že bezpečnosť Fínska a Švédska je pre Alianciu mimoriadne dôležitá, a to aj počas prístupového procesu.

Členovia NATO sa rozhodli výrazne posilniť východné krídlo Aliancie. Okrem toho sa dohodli na novej strategickej koncepcii ozbrojených síl, ktorá podľa nich odráža zhoršený vzťah Aliancie s Ruskom., oznámil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Rusko hovorí o destabilizácii

Rusko považuje vstup Fínska a Švédska do NATO za destabilizujúci faktor.

"Summit v Madride potvrdzuje a upevňuje smerovanie tohto bloku k agresívnemu zadržiavaniu Ruska. Toto však našu politiku žiadnym spôsobom neovplyvní, v každom prípade si spoľahlivo a na 100 percent zaistíme našu bezpečnosť," vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

"Rozšírenie Severoatlantickej aliancie považujeme za čisto destabilizujúci faktor v medzinárodných vzťahoch," dodal námestník ruského ministra Sergeja Lavrova.

"Bude osvojený nový strategický koncept, pričom Rusko bude označené za hrozbu pre Alianciu.. To nemá nič spoločné s realitou. Je to práve Aliancia, ktorá predstavuje hrozbu pre nás," vyhlásil Riabkov v súvislosti so summitom.