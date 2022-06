V návese nákladiaku v Texase našli najmenej 46 mŕtvych migrantov

Ďalších 16 osôb previezli do nemocníc.

SAN ANTONIO. Telá najmenej 46 mŕtvych migrantov našli v pondelok v návese nákladného ťahača na predmestí San Antonia v americkom štáte Texas. Ďalších 16 osôb previezli do nemocníc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka The New York Times.

Úrady predtým informovali, že našli najmenej 40 mŕtvych migrantov. Medzi hospitalizovanými osobami je 12 dospelých a štyri deti, píše AP s odvolaním sa na šéfa hasičov. Tieto osoby mali podľa jeho slov príznaky úpalu a v návese nebola voda.

Migrantov podľa McManusa objavil pracovník z neďalekého podniku, píše The New York Times. Pašeráci sa údajne tieto osoby pokúšali previezť nezákonne na územie USA.

Americký colný a imigračný úrad (ICE) začal vyšetrovanie. Šéf polície v San Antoniu William McManus povedal, že v spojitosti s incidentom zadržali tri osoby.

V roku 2017 sa v meste San Antonio desať migrantov udusilo v odstavenom nákladnom vozidle, ktoré nemalo funkčnú klimatizáciu, pripomína AFP. Desiatky ďalších vtedy hospitalizovali.